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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 13-11-2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

استقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 13-11-2026 على مستوى البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار مقابل الجنيه ثباتا من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك أمس الخميس.

سعر الدولار مقابل الجنيه

إجازة البنوك 

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك مساء أمس الخميس بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية والتي تبدأ اعتبارا من اليوم وحتي مساء غد السبت.

تحركات الدولار

وسجل سعر الدولار انخفاضاً على أساس أسبوعي بقيمة تبلغ 77 قرشًا.

سعر الدولار اليوم في البنوك

الجنيه يرتفع

وارتفعت قيمة الجنيه في مواجهة الدولار مقدار 0.014% منذ مطلع الأسبوع الجاري.

الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.38 جنيه للشراء و53.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار

أقل سعر دولار

وسجل سعر أقل دولار 53.34 جنيه للشراء و 53.44 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر ثاني أقل دولار 53.35 جنيه للشراء و 53.45 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان، فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، قطر الوطيني QNB".

سعر الدولار في مصر

الدولار في أغلب البنوك

بلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC،المصرف المتحد، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المصري الخليجي، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري،قناة السويس، البركة".

وسجل سعر الدولار 53.4 جنيه للشراء و53.6 جنيه للبيع في بنكي "الأهلي الكويتي، سايب".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار

وصل أعلى سعر دولار 53.52 جنيه للشراء و53.62 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلى سعر دولار 53.5 جنيه للشراء و53.6 جنيه للبيع في بنك نكست.

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