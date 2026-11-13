يضيقون ما وسع الله.. أسامة الأزهري يفند أوهام التنظميات الإرهـ ابية

فند الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، في محطات وحلقات «الحق المبين»، وهم «الفرقة الناجية» وأوهام الاستعلاء الديني التي تسوقها التنظيمات الإرهابية؛ مستعرضًا منهج السعة والرحمة في الشرع الشريف، ومبينًا كيف اصطنعت جماعات الغلو ضيق الأفق واحتكار النجاة، مقابل انفتاح العقل الإسلامي التاريخي على التعارف والرحمة.

وقال الأزهري، في مقال له، إنه نتيجة لتشبث تيارات التطرف بفكرة التكفير من مداخل وزوايا وأبعاد مختلفة نتجت عندهم فكرة الجاهلية ثم تولدت عندهم بالتدريج فكرة وجود فرقةٍ ما تختص وحدها بالمسلمين؛ ممَّا يولد في النفس الاستعلاء على البشر جميعًا، فينظر لكل البشر على أنهم ليس لهم حظ في النجاة.

وتابع وزير الأوقاف: وقد نشأت الأطروحة الفكرية التي حولت التكفير الخامل إلى تكفير ثأري عند سيد قطب، فيصل بالشخص إلى تكفير كل من حوله، كما أن هناك بعض الفصائل من الإخوان والسلفية يستخدمون التكفير لكن بصورة مختلفة، وكثير من الشباب المندرج في جماعة الإخوان وبقية التيارات يتجاوزون معه فكرة التكفير ويقفزون لما بعدها، فيبدأ الحديث معهم حول فكرة "الجاهلية" ثم ينتقل إلى "الفرقة الناجية" التي لا توجد إلا مع فكرة التكفير.

من هي الفرقة الناجية؟

وأشار إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة"، فمن قرأ الشريعة بفهم وعلم يفهم أن هذا الحديث فتحٌ لباب السعة وليس فتحًا لباب الاستئثار، ومع وقوع الافتراق يبقى ما في نفس الإنسان أن هذا الاختلاف واقع لا بدَّ، وأنك مكلف في أن تتعامل معه بالاستيعاب حتى وأنت مختلف معه، لا تعطي لنفسك حق التسلط والعدوان والتكفير، وكان الإمام أبو الحسن الأشعري -وهو على فراش الموت- يقول: واشهد عليَّ أني لا أكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب" رُغم أنه كتب (مقالات المسلمين)، وأول شارح لحديث الافتراق، ويأتي الإمام الشافعي ويقول: "قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب".

وأكد الأزهري، أن الشرع الشريف يتشوف لنجاة الخلق جميعًا، وأن يكون رحمة للعالمين؛ لذلك فالغرض من الآيات التي تصف بعض الناس بالنار هو الوصول إلى "لكم دينكم ولي دين" دون تسلط على عاقبته أو خاتمته، فالخواتيم بيد الله تبارك وتعالى.

وذكر أن الخط الحضاري في تعامل المسلمين مع غيرهم يمكن أن يتجلى في أن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور اتخذ طبيبه الخاص جورجيوس بن بختيشوع المسيحي، وكان ملازمًا له في سفره وحضره، والخليفة المهدي والهادي وهارون الرشيد اتخذوا ابنه طبيبًا خاصًّا، ثم استخدم هارون الرشيد جبريل بن بختيشوع بن جورجيوس عندما قدمه له وزيره، وجعله هارون رئيس الأطباء يحتكم إليه كل الأطباء، ثم اتخذ الخليفة المأمون والأمين إلى زمن المتوكل الطبيب الأعجوبة المسيحي يوحنا بن ماسويه، وكان ملوك بني هاشم يكرمونه ولا يأكلون إلا بحضوره.

وقال إن الفرد إذا شعر بأنه الناجي ترتب عليه اعتقاده بأنه الممثل الوحيد للإسلام على الأرض، فإذا قرأ القرآن ونظر إلى وعد الله بالتمكين ينظر لنفسه بأنه المحتكر الوحيد لهذا الوعد والمستحق الوحيد للنصر على بقية الناس؛ لأنه من الفرقة الناجية، فهؤلاء يتلاعبون بنصوص الوحي الإلهي، ولا يقبلون مراجعة الفكرة؛ لأن وعد الله لا يتخلف في نظرهم.

وأوضح أن التيارات المتطرفة تدعي أنه لا ناجي من عذاب الله إلا فرقة واحدة، ومع الاحتقان النفسي تنحصر النجاة في شخص واحد، فيضيِّقُون ما وسعه الله، وفي المقابل دائرة النجاة ليست وقفًا على فرد ولا على فصيل أو فرقة، بل تشمل كل من قال: لا إله إلا الله.

وتابع: وإذا نظرنا إلى غير المسلم نجد أن العقل المسلم يفكر في أن أغلبهم لم تبلغه الدعوة بصورة صحيحة بل بصورة مشوهة لا تحرك فيه داعية النظر والتأمل والبحث عن الدليل، وهذا المعنى يتشابك مع معنى أهل الفترة الذين لم يسمعوا بالرسالة المحمدية، ومع اكتشاف الأمريكتين أشار الإمام الألوسي في تفسيره إلى أن اكتشاف الأمريكتين معناه وجود أهل الفترة إلى زماننا هذا، فبدأ العلماء يفتشون حول هذا المفهوم، وحول من وصلته الدعوة بصورة مشوشة.

وأضاف أن المسلم الحق هو من يسعى في الأرض حاملًا قبس الرحمة والأمان، لا مشعل الغضب والخصومة، لا يتسلط على اختيار غيره، ويسعى إلى أن يبني معه جسورًا من التعارف عسى أن يكتشف فيما أحمل جذوة من الخير، وفي النهاية "لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ".

وأشار إلى أن الشرع الشريف تشوف إلى الحرية فلا يريد لإنسان أن يكون عبدًا، وفتح عشرات الأبواب لتحرير العبيد، وعلق حرية الإنسان على كفارة اليمين والظهار والقتل الخطأ؛ لأن الشرع الشريف متشوف إلى العتق ما أمكن، متشوف إلى الهداية ما أمكن، متشوف لرفع الحرج، متشوف لترك الخصومات، متشوف للطهارة، متشوف لبقاء العقود وتصحيح المعاملات، متشوف لدرء الحدود والعقوبات، وهذه العبارات مشحونة في كتب الفقهاء.

وأكد أن التشوف معناه شدة الرغبة وشدة الحرص والسعي وتعلق الهمة، فالله يقول: "وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا"، فهذا هو سلوك المسلم، وسيدنا إبراهيم بعد الجدل مع أبيه يقول له: "سَلَامٌ عَلَيْكَ". وإلى لقاء قادم بإذن الله.