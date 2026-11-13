وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري ترامب تطورات الأوضاع في السودان وليبيا والقرن الأفريقي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، اليوم الجمعة، وذلك على هامش أعمال منتدى صير بني ياس المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول عدداً من الملفات والموضوعات الهامة، من بينها تطورات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية سودانية، تحافظ على وحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

كما بحث الجانبان مستجدات الأزمة الليبية، وأهمية دعم مسار سياسي يفضي إلى تسوية شاملة، تضمن وحدة ليبيا واستقرارها، وتلبي تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق وتحفظ مقدرات دولته.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى مستجدات الأوضاع في القرن الأفريقي، والجهود المشتركة المبذولة لخفض التصعيد والتأكيد على احترام سيادة دول المنطقة وعدم التهديد باستخدام القوة، وبما يسهم في تجنيب المنطقة مخاطر الصراعات وتداعياته السلبية وتعزز من الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.