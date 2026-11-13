وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإكوادوري آفاق تطوير العلاقات الثنائية

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التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، مع روبيرتو بيسانتيس وزير خارجية الإكوادور، على هامش مشاركتهما في منتدى "صير بني ياس" بالإمارات.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى، مشيرا إلى أن الوزيرين بحثا أيضا فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري.

كما استعرض الوزير عبد العاطي الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر ومزايا موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية مع الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

وتناول اللقاء كذلك التنسيق في المحافل الدولية وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



