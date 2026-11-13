ضبط سيدة لاتهامها بسرقة بعض المتعلقات من داخل شقة بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على المتهمة بالتسلل إلى شقة بدائرة قسم شرطة المقطم والاستيلاء على بعض المتعلقات الموجودة بها، وجرى اقتيادها إلى ديوان القسم لاتخاذ اللازم.

تفاصيل القبض على المتهمة

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمة تسللت إلى إحدى الشقق السكنية، بعدما علمت بوجود بعض الأدوات غالية الثمن بداخلها، وقررت سرقتها والاستيلاء على بعض المتعلقات.

وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير المتهمة، تمكن رجال المباحث من تحديد هويتها ومكان وجودها، وضبطها وبحوزتها المسروقات، واقتيادها إلى قسم الشرطة.

وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.