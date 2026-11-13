وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإكوادوري تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ١٣ نوفمبر، السيد روبيرتو بيسانتيس، وزير خارجية الإكوادور، على هامش مشاركتهما في منتدى صير بني ياس بالإمارات.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء قد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى.

كما بحث الوزيران فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري، واستعرض الوزير عبد العاطي الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر ومزايا موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية مع الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية. وتناول اللقاء كذلك التنسيق في المحافل الدولية وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.