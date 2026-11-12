وزير الخارجية الفرنسي يفتح النار على تل أبيب: منع ميلنشون من دخول إسرائيل "غوغائي"

أدان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قرار وزارة الخارجية الإسرائيلية بمنع قادة حزب "فرنسا الأبية" (حزب يساري متطرف) من دخول إسرائيل.

وقال بارو إن "هذا القرار الغوغائي صادر عن حكومة انتهكت القانون الدولي مراراً وتكراراً"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد اتخذت هذه الخطوة بعد منع يوسي داغان، رئيس المجلس الإقليمي للسامرة، من دخول فرنسا "بسبب دوره في تنفيذ سياسة الاستيطان".

وفي بيان صادر عنه، اتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية السياسيين الفرنسيين بنشر "افتراءات دموية" ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن ميلنشون دعا أيضاً إلى قيام سفن فرنسية بمرافقة أساطيل بحرية غير مصرح لها متجهة إلى قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن "إسرائيل سترد بحزم على كل من يسعى للإضرار بها"، مضيفة أنها لن تسمح للأشخاص الذين "يحرضون ضد" المواطنين الإسرائيليين بدخول البلاد.

ويواجه ميلنشون، الذي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027، اتهامات بمعاداة السامية، بما في ذلك استخدامه لصور نمطية معادية لليهود وتقليله من شأن التهديد الذي تشكله معاداة السامية.