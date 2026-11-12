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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تعلن إطلاق مركز دولي للذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع

مركز دولي للذكاء الاصطناعي
مركز دولي للذكاء الاصطناعي
أ ش أ

 أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية والمحاربين القدامى إطلاق مركز دولي للذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع، بالتعاون مع عدد من الدول الشريكة، تحت اسم «المركز الدولي للذكاء الاصطناعي الدفاعي» (ICAID)، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي الدولي في هذا المجال.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن المركز سيُطلق رسميًا في مدينة رين الفرنسية يوم 20 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع انعقاد مؤتمره التأسيسي يومي 19 و20 نوفمبر، بمشاركة الدول الشريكة الراغبة في الانضمام إلى المبادرة والتعاون مع فرنسا في إطار المركز.

وأضافت أن المركز، الذي سيتخذ من مدينة رين الواقعة غرب فرنسا مقرًا له، في قلب المنظومة الفرنسية المتخصصة في التكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الدفاعي، يستهدف تشجيع القوات المسلحة للدول الشريكة على تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الدفاعي، ونشر أفضل الممارسات، والاستفادة من الخبرات والتجارب العملياتية للقوات المسلحة، بما يضمن تطوير حلول تتلاءم بصورة أكبر مع احتياجاتها الميدانية.

وأكدت الوزارة أن الذكاء الاصطناعي أصبح، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها ميادين القتال، عاملًا حاسمًا في تحقيق التفوق العسكري، وأحد الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الجيوش الحديثة.

وأشارت إلى أن المركز يهدف إلى تطوير الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي الدفاعي، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات تصميم تطبيقاته واقتنائها ونشرها وتقييمها، فضلًا عن تعزيز فهم التحديات المرتبطة بهذه التكنولوجيا، واستشراف تطوراتها، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول المشاركة.

ونقلت الوزارة عن مدير الوكالة الوزارية الفرنسية للذكاء الاصطناعي الدفاعي، برتران روندبيير، قوله إن «طموحنا، في مواجهة التحول التكنولوجي الذي يمثله الذكاء الاصطناعي، يتمثل في تسريع وتيرة إتقان هذه التكنولوجيا وتبنيها، بالتعاون مع حلفائنا، لخدمة العمليات العسكرية».

وزارة الجيوش الفرنسية ذكاء الاصطناعي مجال الدفاع

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