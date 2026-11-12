برعاية قرينة الرئيس..ا نطلاق فعاليات المهرجان القومي للمسرح المدرسي بنجع حمادي

شهد محمد يوسف الزقيم، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، اليوم الخميس، بمسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، فعاليات المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري في دورته الأولى، والذي يُقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وبمتابعة من طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف تنفيذي أحمد رشاد فتحي، موجه أول التربية المسرحية بتعليم نجع حمادي.

جاء ذلك بحضور الحاج سعيد حسن، رئيس مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم بقنا، ومحمد سعيد، مدير إدارة الأنشطة بالمديرية، ورشا أحمد فؤاد، موجه عام التربية المسرحية بالمديرية، والدكتور علي يحيى، وكيل إدارة نجع حمادي التعليمية، ورمضان حمدون، مدير الخدمات والأنشطة بالإدارة، إلى جانب لفيف من القيادات التعليمية والتربوية بالمحافظة والمهتمين بالعملية التعليمية وأولياء الأمور.

وأكد محمد يوسف الزقيم، مدير إدارة نجع حمادى التعليمية، بأن انطلاق الدورة الأولى للمهرجان القومي للمسرح المدرسي يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية باكتشاف ورعاية المواهب الطلابية في شتى المجالات الفنية والثقافية.

وأوضح الزقيم، بأن المسرح المدرسي يمثل أداة تربوية فاعلة تسهم في بناء الشخصية المتكاملة للنشء، وتنمية الوعي الثقافي، وغرس قيم الانتماء والولاء للوطن، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز للطلاب المشاركين والجهود المبذولة من توجيه التربية المسرحية وإدارات المدارس لإخراج هذا العرس الفني بصورة مشرفة تليق بتعليم قنا.

وكانت فعاليات المهرجان، استُهلت بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبته تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم بصوت الطالب حسن سليمان محمد، المقيد بالصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنين بنجع حمادي. تلا ذلك الكلمة الترحيبية أحمد رشاد فتحي، موجه أول التربية المسرحية، ثم كلمة محمد يوسف الزقيم، مدير عام الإدارة التعليمية.

باقة عروض مسرحية

وتضمن البرنامج الفني للمهرجان باقة متنوعة من العروض المسرحية و الاستعراضية والشعرية التي قدمها طلاب وتلاميذ مختلف المراحل التعليمية، وجاءت كالتالي عروض رياض الأطفال KG وفقرات إلقاء شعر لمدرستي اللواء سمير خلف الله والزهراء الخاصة، بالإضافة إلى استعراض «الشمندورة» لمدرسة الزهراء الخاصة بنجع حمادي.

كما تضمن البرنامج الفني للمهرجان، أوبريت «حقوق الطفل» لمدرسة اللغات بالألومنيوم، وعرض مسرح العرائس «المتحف المصري» لمدرسة نجع حمادي للتعليم الأساسي، ومونودراما «صرخة بنت» لمدرسة الأقباط بنات.

كما تضمن البرنامج الفني، استعراض «ضغوطات» لمدرسة اللواء سمير خلف الله، واستعراض «حلاوة شمسنا» لمدرسة الغربي بهجورة الإعدادية، واستعراض «عسل سكر» لمدرسة الزهراء الخاصة، فضلًا عن فقرة إلقاء شعري لطلاب المدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية بنجع حمادي.

أدار فعاليات المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري في دورته الأولى التي لاقت استحسان الحضور، أحمد زكي موجه التربية المسرحية بتعليم نجع حمادي.





