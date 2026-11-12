نيويورك تايمز: جهود أمريكا لتشديد الحصار على إيران تصطدم برفض الجيران

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن مساعي واشنطن لتكثيف حملة الضغط الاقتصادي على إيران بإغلاق حدودها البرية، تصطدم برفض ومخاوف الدول المجاورة من التداعيات الاقتصادية عليها.

من الحصار البحري إلى الحصار البري

كانت الخطوة الأولى في حملة الولايات المتحدة لخنق إيران اقتصادياً هي فرض حصار بحري على موانئها، وقطع تجارتها عبر البحر. ثم جاءت حزمة جديدة من العقوبات، عطلت جزءاً كبيراً من شبكة النقل الجوي في البلاد.

والآن، تتجه الولايات المتحدة إلى استهداف الشريان الاقتصادي الأخير لإيران: طرقها البرية. وهنا فقط، واجهت واشنطن مشكلة.

واشنطن تفشل في إقناع الجيران بإغلاق المعابر

فعلى مدى أسابيع، حاول مسؤولون أمريكيون، دون جدوى، الضغط دبلوماسياً على جيران إيران لإغلاق معابرهم الحدودية، وفق ما أفاد به ثلاثة مسؤولين عراقيين ومسؤول أمريكي مطلع على المحادثات، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتلك الدول المجاورة، وعلى رأسها تركيا والعراق وباكستان، تبدي حذراً وتذمراً متزايدين إزاء سياسات أمريكية تقول إنها قد تضر بها بقدر ما تضر طهران.

البنتاجون يتدخل.. “قوة مهام البوابة الحديدية”

لذلك، انضم الجيش الأمريكي إلى الجهود يوم السبت، معلناً تشكيل "قوة مهام البوابة الحديدية" Task Force Iron Gate، التي قال إنها ستعمل على "منع حركة أنظمة الأسلحة المتقدمة والتقنيات مزدوجة الاستخدام والمواد الخاضعة للعقوبات وتدفقات الإيرادات غير المشروعة عبر الحدود البرية لإيران وبحر قزوين".

غموض حول آلية العمل ودور القيادة المركزية

ولا يزال من غير الواضح كيف ستعمل قوة المهام عملياً، ومن غير المعتاد أن تدير القيادة المركزية الأمريكية، المعروفة باسم "سنتكوم" والمسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، حملة اقتصادية وأمنية من هذا النوع، بحسب الصحيفة.