مصرع طالبة أسفل عجلات القطار ببنها

لقيت الطالبة فريدة محمود، الطالبة بالصف الثاني الإعدادي، مصرعها إثر اصطدام قطار بها في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، خلال عودتها من الدرس، ونقل الجثمان للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثمان الطالبة إلى المستشفى، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.