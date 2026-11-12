ضبط 36 ألف قطعة حلوى جافة داخل مصنع بالقليوبية

شنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية حملة رقابية مكبرة على أحد مصانع تصنيع الحلوى الجافة بنطاق مركز الخانكة، أسفرت عن ضبط والتحفظ على 36 ألف قطعة من الحلوى الجافة «موز»، داخل مصنع مُقام وسط الأراضي الزراعية وغير مستوفٍ للاشتراطات الصحية اللازمة لممارسة النشاط.

جاءت الحملة في إطار جهود مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية لتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، وتنفيذًا للتوجيهات بتشديد الحملات التفتيشية على أماكن تصنيع وتداول الأغذية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات الصحية الجسيمة، أبرزها ضبط والتحفظ على 36 ألف قطعة من الحلوى الجافة «موز»، وتبين أن المصنع مُقام وسط الأراضي الزراعية، ولا يستوفي الاشتراطات الصحية اللازمة لممارسة النشاط، فضلًا عن عدم وجود شهادات صحية للعاملين به.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر الجنح حيال المخالفات التي تم رصدها، مع مخاطبة مجلس مدينة الخانكة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو غلق المصنع.

وجاءت الحملة تحت إشراف الدكتور محمد طلعت، مدير الإدارة الصحية بالخانكة، و رجب نصر، مراقب الأغذية بالمديرية، و أسامة حمدي، بمكتب إدارة الأغذية بالخانكة، وبمشاركة مفتش الأغذية مينا يوسف.

وتأتي هذه الحملات في إطار الدور الرقابي المستمر لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية ومكاتب مراقبة الأغذية، لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية والتصدي للممارسات المخالفة، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.