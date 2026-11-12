وداعًا للحواف.. آبل تستعد لثورة تصميمية مع iPhone 20 Pro في 2027

تشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن شركة آبل تستعد لإطلاق طرازات الذكرى السنوية العشرين في سبتمبر 2027، والتي قد تحمل اسمي iPhone 20 Pro وiPhone 20 Pro Max، محققةً بذلك أكبر نقلة نوعية في التصميم منذ ظهور هاتف iPhone X قبل عشر سنوات.

تُرجّح التسريبات أن يتميز الهاتف بزجاج أمامي منحني من جميع الجوانب الأربعة، مما يُخفي الإطار المعدني أو يُقلّصه إلى أقصى حد ليبدو الجهاز بلا حواف تقريبًا عند الإمساك به.

أما على صعيد الأبعاد، فمن المتوقع أن يبلغ حجم شاشة طراز Pro العادي نحو 6.41 بوصة، بينما تصل شاشة طراز Pro Max إلى 6.96 بوصة، وهو ما قد يُسوّق كشاشة تقارب 7 بوصات.

ميزات هاتف iPhone 20 Pro وiPhone 20 Pro Max

إلى جانب الشكل الخارجي، من المنتظر أن يشهد أسلوب التفاعل مع الهاتف تحولًا جذريًا؛ إذ تشير الشائعات إلى استبدال الأزرار الميكانيكية التقليديةبما في ذلك أزرار الطاقة، ومستوى الصوت، والإجراءات، والكاميرا بأزرار إلكترونية ثابتة تعتمد على مستشعرات الضغط والمحركات اللمسية ورغم بقاء هذه الأزرار في أماكنها المعتادة، فإنها لن تتحرك فعليًا أو تصدر صوت نقر ميكانيكي، مما يمنح الهاتف متانة أعلى ومظهرًا أكثر انسيابية، فضلًا عن تعزيز مقاومته للماء. وتستند آبل في هذا التوجه إلى خبرتها السابقة مع زر الشاشة الرئيسية في هاتف آيفون 7 ولوحات التتبع في أجهزة ماك بوك.

فيما يتعلق بتقنيات العرض، تواصل آبل اختبار دمج مستشعرات التعرف على الوجه (Face ID) والكاميرا الأمامية أسفل الشاشة مباشرةً للتخلص من أي فتحات مرئية. ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد جاهزية كلتا التقنيتين للإنتاج التجاري بحلول عام 2027؛

لذا تُشير بعض التقارير إلى احتمال اللجوء إلى ثقب أصغر أو فتحة على غرار ميزة Dynamic Island كحل بديل إذا لم يرقَ أداء الكاميرا المخفية للمعايير المطلوبة وبالتوازي مع ذلك، تتعاون آبل مع سامسونج لتطوير الجيل القادم من شاشات OLED، علمًا بأن بعض تقنيات التصنيع المتقدمة، مثل دمج فلتر الألوان على التغليف ، قد لا ترى النور في الأسواق قبل عام 2027.

على مستوى العتاد الداخلي، تدرس آبل حزمة من الترقيات الجوهرية، تتصدرها تزويد طرازات Pro بشريحة A21 Pro المصنّعة بتقنية 2 نانومتر من الجيل الثاني، مع احتمالية دعمها بذاكرة DRAM مكدسة رأسيًا لزيادة عرض النطاق الترددي وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي المدمج.

كما تعمل الشركة على تطوير مستشعر صور مكدس خاص بها يعتمد على تقنية LOFIC، مما قد يتيح نطاقًا ديناميكيًا واسعًا يصل إلى 20 درجة. وتكتمل هذه التحديثات ببطاريات السيليكون أنود التي توفر كثافة طاقة أكبر دون زيادة حجم البطارية