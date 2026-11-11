مفاجآت "بيكسل تاج".. شريحة سرية للعثور على هاتفك وجرابات جلدية أنيقة

تستعد شركة "جوجل" لطرح جهازها الجديد لتتبع الأشياء "بيكسل تاج" (Pixel Tag) في الأسواق غداً.

ومع اقتراب الموعد، تكشفت تفاصيل جديدة ومفاجآت لم تعلن عنها الشركة وقت الإطلاق الأول للجهاز في أغسطس الماضي.

مفاجأة غير متوقعة: شريحة اتصال سريع

وبحسب تقرير نشره موقع "9 تو 5 جوجل" التقني، فإن المفاجأة الأكبر هي احتواء الجهاز على شريحة "اتصال المدى القريب" (NFC).

تتيح هذة التقنية لجهاز التتبع الاتصال بهاتفك بمجرد ملامسته من الخلف، ليفتح لك فوراً إعدادات الجهاز على الشاشة دون الحاجة للبحث عنها.

وتعمل هذه الميزة بشكل أسرع وأسلس مع أحدث إصدارات نظام أندرويد 17.

زر سحري للبحث عن الهاتف

أما الميزة الثانية الرائعة، فهي وجود زر فعلي صغير خلف غطاء بطارية "بيكسل تاج".

إذا فقدت هاتفك وهو قريب منك، يمكنك الضغط على هذا الزر مرتين متتاليتين، ليقوم الهاتف بإصدار رنين مرتفع حتى لو كان صامتاً.

وبمجرد العثور عليه، يمكنك إيقاف الرنين بضغطة واحدة، أو إيقافه من شاشة الهاتف نفسه.

وأوضح التقرير أن جوجل أضافت أيضاً شاشة إعدادات جديدة بالكامل للتحكم في الجهاز بسهولة، تتيح لك تغيير اسمه، وضبط مستوى صوته، وتفعيل ميزة "التنبيه عند النسيان" إذا ابتعدت عن أغراضك.

جرابات حماية فاخرة

ورغم أن جوجل لم تصنع جرابات حماية خاصة بالجهاز، إلا أنها تعاونت مع شركة "بيلروي" (Bellroy) الشهيرة لتوفير خيارات أنيقة.

وسيتوفر نوعان من الجرابات على متجر جوجل الأول مصنوع من السيليكون ويأتي في عبوة تضم قطعتين بسعر 24.99 دولار.

والثاني جراب جلدي فاخر يتوفر بعدة ألوان جذابة، مثل الأسود والأحمر الداكن، بسعر 29.99 دولار.