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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعا للفوضى.. تحديث جديد من جوجل يجعل رسائلك أكثر تنظيما

Google Messages
Google Messages
احمد الشريف

 أطلقت شركة "جوجل" تحديثاً جديداً لتطبيق "رسائل جوجل" (Google Messages)، يهدف إلى إنهاء الفوضى المزعجة داخل صندوق الوارد. 

ويأتي هذا التحديث بمزايا ذكية تجعل قراءة الرسائل والرد عليها أسهل وأسرع بكثير من قبل.

تصميم جديد يريح العين

وبحسب تقرير نشره موقع "أندرويد بوليس" (Android Police) التقني، بدأت جوجل في اختبار تغييرات ملحوظة على واجهة التطبيق، لتجعله أقل إزعاجاً للمستخدمين. 

وأهم هذه التغييرات هو تصغير حجم أيقونات وصور جهات الاتصال بجوار الرسائل، مما يوفر مساحة أكبر على الشاشة لعرض نص الرسالة نفسها، بدلاً من ازدحام الشاشة بالصور الكبيرة.

كما تضمن التحديث طريقة عرض جديدة للرسائل المثبتة (Pinned Messages)، حيث أصبحت تظهر بشكل أكثر تنظيماً ووضوحاً في أعلى القائمة، لتسهيل الوصول السريع للدردشات المهمة دون عناء البحث عنها.

أدوات ذكية للرد السريع

وأوضح التقرير أن جوجل أضافت أيضاً شريط بحث جديد وعائم أسفل الشاشة، يظهر بمجرد تمريرك لأسفل بين الرسائل، ليتيح لك البحث عن أي كلمة أو رقم داخل المحادثات بيد واحدة وبسهولة تامة. 

كما ظهر زر جديد للمساعد الذكي "جيميني" (Gemini) أعلى الشاشة، ليساعدك في كتابة الردود أو ترجمة الرسائل بضغطة زر واحدة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التحديث لا يزال في المرحلة التجريبية (Beta) لعدد محدود من المستخدمين، ويهدف بالأساس إلى تحسين تجربة القراءة والتواصل اليومي، قبل طرحه رسمياً لجميع مستخدمي هواتف الأندرويد خلال الفترة القادمة.

رسائل جوجل Google Messages جوجل Android Police Pinned Messages Gemini

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