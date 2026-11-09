تحديث جوجل رسائل.. تصميم جديد يقلد آيفون ويغير شكل المحادثات

كشفت شركة "جوجل" (Google) عن اختبارها لتحديث شامل في تصميم تطبيق "رسائل جوجل" (Google Messages) الخاص بهواتف الأندرويد.

ويحمل التحديث تغييرات جذرية في شكل الشاشة الرئيسية لتسهيل الاستخدام، لكنه أثار جدلاً بسبب تشابهه الكبير مع أجهزة أبل.

تثبيت المحادثات بأسلوب جديد

وبحسب تقرير نشره موقع "9 تو 5 جوجل" التقني، يعتمد التصميم الجديد على ثلاثة تعديلات أساسية، أبرزها طريقة عرض "المحادثات المثبتة" (Pinned Chats).

فبدلاً من ظهورها كرسائل عادية في أعلى القائمة، ستظهر الآن على شكل صور شخصية كبيرة لأصدقائك في الجزء العلوي من الشاشة، لتبرز بوضوح عن باقي الرسائل.

وأوضح التقرير أن هذه الطريقة تشبه تماماً تطبيق رسائل "آي ماسيدج" (iMessage) في هواتف آيفون.

ورغم شكلها الجذاب، إلا أن بعض المستخدمين انتقدوا هذه الخطوة؛ لأنها تخفي السطر الأول من آخر رسالة مبعوثة، وتكتفي بعرض صورة الشخص فقط.

شريط بحث عائم للتحكم بيد واحدة

أما التغيير الثاني، فيشمل نقل زر "البحث" من أعلى الشاشة ليصبح زراً عائماً في الأسفل بجوار زر "بدء محادثة جديدة".

وعند قيامك بالتمرير للأسفل لقراءة الرسائل القديمة، يتغير شكل الزر ليصبح أيقونة دائرية صغيرة. ويهدف هذا التعديل إلى تسهيل استخدام الهاتف بيد واحدة، بحيث يسهل على إصبعك الوصول لزر البحث دون عناء.

اختصار ذكي لـ "جيميني"

وأخيراً، قامت جوجل بنقل زر المساعد الذكي "جيميني" (Gemini) ليصبح في أعلى يمين الشاشة بجوار صورتك الشخصية. وهذا التعديل يجعله متناسقاً مع باقي تطبيقات جوجل الحديثة.

وأشار التقرير إلى أن هذه التغييرات لا تزال في مرحلة "النسخة التجريبية" (Beta)، وهي مرحلة اختبار تسبق إطلاق التحديث رسمياً لجميع المستخدمين. وتقوم جوجل حالياً بتفعيل هذه الميزات تدريجياً لعدد محدود من الأشخاص للتأكد من كفاءتها قبل تعميمها.