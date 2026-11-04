جوجل تغير شكل تطبيق الرسائل الأساسي.. تصميم يواكب ثورة الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة "جوجل" تحديثاً جديداً لتطبيق الرسائل (Google Messages) الخاص بها، يحمل تغييراً ملحوظاً في شكل الأيقونة التي نستخدمها يومياً.

ويأتي هذا التعديل ليضيف لمسة عصرية جذابة، كخطوة جديدة ضمن خطة الشركة لتحديث واجهات كل تطبيقاتها.

تصميم يلمع بألوان متدرجة

وبحسب ما ذكره موقع "9 تو 5 جوجل" التقني، ظهر التصميم الجديد في أحدث نسخة تجريبية لتطبيق رسائل جوجل.

وتعتمد الأيقونة المحدثة على أسلوب "تدرج الألوان" (Gradient)، وهي طريقة تصميم تجعل الألوان تتداخل وتلمع بشكل أنيق يريح العين.

ورغم احتفاظ التطبيق بشكل الرسالة المألوف، إلا أن جوجل نقلت اللون الأزرق الداكن إلى الخلفية.

كما أضافت الشركة وهجاً بلون بنفسجي خفيف، مما يجعل الأيقونة الجديدة قريبة جداً من تصميم تطبيق "جوجل شات" الخاص بالمحادثات.

بصمة الذكاء الاصطناعي على هواتفنا

وأوضح التقرير أن جوجل بدأت حملة التغيير الشاملة لأشكال تطبيقاتها منذ العام الماضي.

وجاءت هذه الخطوة تماشياً مع تركيز الشركة الضخم على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في كل خدماتها.

وبدأت الشركة بتغيير أشكال تطبيقات العمل المكتبي أولاً. ثم وسعت الفكرة لتشمل تطبيقات أخرى مهمة، مثل "محفظة جوجل" (Wallet) وتطبيق سماعات "بيكسل".

ويعد الهدف من هذا التحديث المستمر هو توحيد الهوية البصرية، ليشعر المستخدم أن تطبيقات هاتفه مترابطة ومتطورة.

موعد وصول التحديث لهاتفك

وحتى هذه اللحظة، يقتصر ظهور الأيقونة الجديدة على المشتركين في النسخة التجريبية (Beta) من تطبيق رسائل جوجل.

وتعتبر هذه النسخة هي ببساطة مرحلة اختبار أخيرة تقوم بها الشركات، للتأكد من عمل التحديث بسلاسة قبل إطلاقه للجمهور.

ولكن يتوقع خبراء التقنية أن يصل هذا التصميم الجديد بشكل رسمي ومستقر لجميع الهواتف قريباً جداً.