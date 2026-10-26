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احذر الرسائل التي تصلك.. جوجل تطلق سلاحا جديدا لمواجهة الاحتيال على أندرويد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

احذر الرسائل التي تصلك.. جوجل تطلق سلاحا جديدا لمواجهة الاحتيال على أندرويد

رسائل جوجل
رسائل جوجل
شيماء عبد المنعم

بدأت شركة جوجل، في طرح وضع الحماية المعززة Enhanced Protection في تطبيق Google Messages على نظام أندرويد؛ بهدف تعزيز قدرته على اكتشاف الرسائل الاحتيالية والتصدي لعمليات التصيد والروابط المشبوهة، وذلك بعد الإعلان عن الميزة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكان التطبيق يوفر سابقا وضع الحماية القياسية Standard Protection، الذي يعمل على حظر الرسائل المزعجة والروابط التي يشتبه في احتوائها على محتوى ضار، أما الوضع الجديد، فيقدم آليات أكثر تقدما لاكتشاف الرسائل الاحتيالية وعمليات النصب، من خلال ثلاث ميزات رئيسية.

ذكاء اصطناعي أكثر تطورا لاكتشاف عمليات الاحتيال
 

تعتمد الميزة الأولى  كشف الاحتيال Scam Detection، على نماذج Gemini السحابية لتحليل سياق الرسائل المعقدة وفهم نوايا المحتالين بسرعة أكبر، خصوصا أثناء المحادثات مع أشخاص غير موجودين في قائمة جهات الاتصال.

ووفقا لـ جوجل، فإن هذا النهج يوفر قدرة أفضل على اكتشاف أساليب الاحتيال الجديدة والهجمات المتطورة، مقارنة بآليات الكشف الحالية التي تعمل مباشرة على الجهاز.

ولحماية خصوصية المستخدمين، تستفيد الميزة من تقنية Private AI Compute في أندرويد، التي تتيح تشفير الرسائل ومعالجتها داخل بيئة آمنة وخاصة، بما يضمن عدم إتاحتها لأي جهة أخرى، بما في ذلك جوجل، وفقا لتوضيح الشركة.

رسائل جوجل تطلق وضع الحماية المعززة لمواجهة الاحتيال والروابط الضارة على أندرويد

حماية معززة للروابط المشبوهة


تتمثل الميزة الثانية في تطوير آليات فحص الروابط، إذ يستخدم التطبيق نموذج Gemini Nano الذي يعمل على الجهاز، إلى جانب إشارات الويب الآنية، لتقييم مدى موثوقية الروابط غير المألوفة قبل أن يضغط المستخدم عليها.

وتتوفر هذه الميزة على هواتف مختارة، تشمل سلسلة Pixel 10 والأجهزة الأحدث، وسلسلة سامسونج Galaxy S26، وهاتفي Galaxy Z Flip 8 وGalaxy Z Fold 8، إلى جانب أجهزة أخرى محددة.

تحذيرات أكثر وضوحا قبل فتح الروابط


أما الميزة الثالثة، فتتعلق بإعادة تصميم التحذيرات التي تظهر عند التعامل مع الروابط الواردة من أرقام غير محفوظة في جهات الاتصال.

وتهدف التغييرات إلى منح المستخدمين مزيدا من الوقت والسياق لفهم المخاطر المحتملة والتفكير قبل الضغط على الروابط، بدلا من اتخاذ قرار سريع قد يعرضهم لعمليات الاحتيال أو سرقة البيانات.

كيفية تفعيل وضع الحماية المعززة

أوضحت جوجل أن الميزة اختيارية، ويمكن تفعيلها من خلال إعدادات التطبيق باتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق Google Messages.
2. انتقل إلى الإعدادات Settings.
3. اختر الحماية والأمان Protection & safety.
4. حدد وضع الحماية المعززة Enhanced protection.


وبدلا من مفتاح تشغيل وإيقاف تقليدي، يوفر التطبيق ثلاثة خيارات للحماية:

- الحماية المعززة Enhanced protection: للاستفادة من آليات الكشف المتقدمة عن الاحتيال والروابط المشبوهة.
- الحماية القياسية Standard protection: للحماية الأساسية من الرسائل المزعجة والروابط الضارة المشتبه بها.
- دون حماية No protection: خيار لا توصي به جوجل.

 

رسائل جوجل أندرويد جوجل الرسائل الاحتيالية ذكاء اصطناعي

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