وداعاً للخروج من المحادثات.. تحديث مذهل يغير شكل تطبيق رسائل جوجل

تستعد شركة "جوجل" لإطلاق تحديث جديد وعملي جداً في تطبيق الرسائل الخاص بها "جوجل ماسنجر".

ويهدف التحديث إلى تسهيل عملية مشاركة وتتبع المواقع الجغرافية بين الأصدقاء دون الحاجة للخروج من التطبيق.

الخرائط الكاملة داخل رسائلك

وبحسب تقرير نشره موقع "أندرويد أثوريتي" التقني، لاحظ الخبراء وجود ميزة جديدة مخفية داخل النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق. ففي الوقت الحالي، عندما يرسل لك شخص موقعه، تظهر لك خريطة بتصميم تقليدي ثابت ومحدود.

ولكن التحديث الجديد سيضيف زر "الطبقات" (Layers) الشهير الموجود في تطبيق خرائط جوجل الأساسي.

ومن خلال هذا الزر، ستتمكن من تغيير شكل الخريطة من داخل المحادثة مباشرة، حيث يمكنك اختيار شكل "القمر الصناعي" لرؤية المباني الحقيقية بوضوح، أو شكل "التضاريس" للتعرف على طبيعة المنطقة.

تتبع زحمة المرور فورياً

وأوضح التقرير أن التحديث يحمل ميزة أخرى مهمة جداً للمستخدمين، وهي إمكانية إظهار حالة "المرور" (Traffic) على الخريطة المصغرة.

وستساعدك هذه الميزة على معرفة ما إذا كان صديقك العالق في الطريق متأخراً بسبب زحام شديد أم لا، وكل ذلك بلمحة سريعة من داخل شاشة الدردشة.

وتأتي هذه التغييرات ضمن خطة جوجل لجعل تطبيق الرسائل متكاملاً ومستقلاً بذاته، ليقدم لك كل ما تحتاجه دون أن يضطرك لفتح تطبيقات الخرائط والملاحة الأخرى.

موعد وصول التحديث للجميع

ورغم ظهور هذه المميزات بوضوح في شفرات النسخة التجريبية للمطورين، إلا أنه لا يوجد موعد رسمي محدد لإطلاقها لجميع المستخدمين.

وعادة ما تأخذ شركة جوجل وقتاً طويلاً في اختبار المزايا الجديدة في تطبيق الرسائل.

وتطرحها الشركة بشكل تدريجي لعدد محدود من الأشخاص للتأكد من عملها بكفاءة قبل تعميم التحديث على مستوى العالم.