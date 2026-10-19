وداعاً للملل.. جوجل تطلق أشكال الإيموجي ثلاثية الأبعاد لهواتف أندرويد

أطلقت شركة "جوجل" رسميًا تحديثاً جديداً عبر نظام التشغيل الخاص بها، حيث يوفر التحديث الوجوه التعبيرية ثلاثية الأبعاد لملايين المستخدمين.

وتهدف الشركة لإضافة لمسة مبهجة ومجسمة للمحادثات اليومية.

انتشار أوسع بعد حصرية قصيرة

وبحسب تقرير نشره موقع "أندرويد أثوريتي" التقني، كشفت جوجل عن هذه الوجوه لأول مرة في شهر مايو الماضي.

وكانت هذه الأشكال الجديدة المسماة "نوتو ثري دي" (Noto 3D) حصرية في البداية لهواتف "بيكسل 11" فقط.

ولكن الشركة قررت أخيرًا توسيع دائرة المستفيدين لتشمل هواتف أخرى. وتضم القائمة شركات عالمية مثل شاومي، ولينوفو، وأوبو، وون بلس، وريلمي، وفيفو، وهونر، وموتورولا.

كما شملت التحديثات علامات تجارية صاعدة مثل نثينج، وآي كوو، وتكنو، وإنفينيكس، وآيتيل.

التحديث يصل عبر نظام التشغيل

وأوضح التقرير، استناداً إلى تجارب المستخدمين على منصة "ريديت"، أن الأشكال المجسمة تصل للهواتف بطريقة مختلفة.

فهي لا تتوفر بمجرد تحديث تطبيق لوحة المفاتيح "جي بورد" عبر المتجر.

بل يتم دمجها من خلال تحديث شامل ومباشر لنظام تشغيل الهاتف نفسه.

ورغم هذا التقدم، لا يزال هناك بعض الغموض حول المواعيد الدقيقة لوصول التحديث لكل جهاز، حيث تطلق الشركة هذه الرموز الجديدة تدريجياً على مراحل زمنية مختلفة.

تصميم ذكي وواضح في الظلام

ولم تكتفي جوجل بتحويل الأشكال المسطحة القديمة إلى صور مجسمة جذابة فقط.

بل بذلت الشركة جهداً كبيراً لضمان وضوح هذه الرموز عند تفعيل "الوضع الداكن".

وتحول هذا الوضع هو ميزة برمجية خلفية شاشة الهاتف للون الأسود لراحة العين.

كما ركز المطورون على بقاء ملامح الإيموجي واضحة تماماً عند تصغير حجمها جداً وسط الرسائل النصية.

ولتبسيط الأمر على المستخدمين، وفرت جوجل صفحة خاصة على موقع "جيت هاب" التقني.

وتتيح هذه الصفحة للزوار مقارنة الأشكال الثنائية القديمة بالنسخ الثلاثية الأبعاد بوضوح تام لتوضيح الفروق الدقيقة.