جوجل تطلق Gemini 4 Argon عالميا.. المميزات والأسعار وطريقة الاستخدام

أعلنت شركة جوجل الإطلاق العام لنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 4 Argon، بعد إتاحته في مرحلة سابقة لعدد محدود من الجهات المتخصصة في اختبار قدراته، ليصبح أول نموذج ضمن الجيل الرابع من عائلة Gemini، وأحدث إضافة إلى الفئة العليا من نماذج الشركة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ جوجل، سوندار بيتشاي، إطلاق النموذج عبر منصة إكس، موضحا أنه سيبدأ التوفر للمستخدمين حول العالم، فيما أصبح بإمكان مشتركي باقتي Google AI Pro وGoogle AI Ultra استخدامه عبر تطبيق Gemini.

وكانت الشركة قد كشفت عن النموذج للمرة الأولى في 30 سبتمبر الماضي، مشيرة آنذاك إلى اقتصار الوصول إليه على جهات موثوقة متخصصة في الدفاع السيبراني، ضمن برنامج Fairwind.

مهام البرمجة والأعمال المعقدة في صدارة قدرات النموذج



تقول جوجل إن Gemini 4 Argon، صمم للتعامل مع المهام الطويلة والمعقدة، خصوصا في هندسة البرمجيات والأعمال المؤسسية، بما يشمل المجالات القانونية والمالية والأمن السيبراني.

كما تشير الشركة إلى أن النموذج يقدم إجابات أكثر مباشرة في المحادثات اليومية، مع تقليل التكرار والتحفظات غير الضرورية والعبارات النمطية، فضلا عن تقديم تحديثات أكثر انتظاما بشأن تقدم العمل عند تنفيذ المهام الطويلة.

وتؤكد جوجل أن النموذج يؤدي بالفعل جزءا كبيرا من أعمالها الهندسية الداخلية، في إشارة إلى تركيزها على استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات وأتمتة المهام التقنية.

Gemini 4 Argon

البرمجة نقطة التركيز الرئيسية



يبرز تطوير البرمجيات بوصفه أحد أهم مجالات التركيز في إطلاق النموذج الجديد، إذ أعلنت جوجل دمج واجهة البرمجة المعتمدة على الوكلاء الذكيين داخل تطبيق Gemini على أجهزة macOS، بما يسمح للمستخدمين بالتنقل بين المحادثة والعمل البرمجي دون الحاجة إلى الانتقال بين تطبيقات مختلفة.

ووفقا لبيانات جوجل، سجل Argon نتيجة بلغت 77.9% في اختبار DeepSWE v1.1، المخصص لقياس أداء النماذج في مهام هندسة البرمجيات الطويلة.

لكن نتائجه لم تكن متقدمة في جميع الاختبارات، إذ جاء خلف GPT-6 Astra في اختبار FrontierSWE v2، كما سجل نتائج أقل من ثلاثة منافسين في اختبار Terminal-Bench 4.0، الذي يقيس القدرة على تنفيذ المهام باستخدام سطر الأوامر.

وضع جديد لتنفيذ المهام أثناء غياب المستخدم



يتضمن تحديث Gemini أيضا وضعا جديدا للمهام، يمكن تفعيله من خلال خيار داخل نافذة المحادثة الرئيسية، ليتيح للنموذج مواصلة العمل عبر تطبيقات جوجل وخدمات أخرى حتى عندما يكون المستخدم بعيدا عن جهاز الكمبيوتر.

وتتوفر هذه الإمكانية لمشتركي Google AI Pro وGoogle AI Ultra، في إطار توجه الشركة نحو تطوير مساعدين قادرين على تنفيذ سلسلة من المهام، بدلا من الاكتفاء بالإجابة عن الأسئلة.

كما وسعت جوجل نطاق تكامل Gemini مع التطبيقات والخدمات الخارجية، ليشمل أكثر من 40 تطبيقا، من بينها Instacart وOpenTable وAdobe وShopify، وتتيح هذه التكاملات استخدام المساعد في مهام مثل طلب البقالة وحجز الطاولات وتصميم المتاجر الإلكترونية أو إنشائها.

أسعار الاشتراكات واستخدام واجهة البرمجة

يمكن لمشتركي Google AI Pro وGoogle AI Ultra الوصول إلى Gemini 4 Argon عبر تطبيق Gemini، وتبلغ تكلفة باقة Pro نحو 19.99 دولار شهريا، فيما تتضمن باقة Ultra مستويات اشتراك أعلى.