موظف لا ينام ولا يتوقف.. جوجل تطلق جيلا جديدا من Gemini لإنجاز المهام المعقدة

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق وكيل ذكاء اصطناعي موحد يعتمد على تقنياتها Gemini، في خطوة تستهدف الانتقال من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقتصر على الإجابة عن الأسئلة وإجراء المحادثات، إلى أنظمة قادرة على التخطيط وتنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين من خلال واجهة واحدة.

وجاء الإعلان خلال فعالية نظمتها جوجل كلاود، في وقت تتسارع فيه المنافسة على تطوير ما يعرف بالذكاء الاصطناعي الوكيلي Agentic AI، الذي يستطيع تولي مهام متعددة، مثل كتابة الأكواد البرمجية، وجدولة الاجتماعات، وحجز المواعيد ورحلات السفر، بدلا من الاكتفاء بتقديم الاقتراحات والإجابات.

وتراهن جوجل على قاعدة مستخدمي Gemini الواسعة لتعزيز انتشار هذه التقنية، إذ قال الرئيس التنفيذي للشركة، ساندر بيتشاي، إن الخدمة تضم أكثر من مليار مستخدم نشط شهريا، مشيرا إلى أن نحو 90% من الشركات المدرجة ضمن قائمة Fortune 100 تستخدم Gemini Enterprise في بيئة العمل.

ورغم هذا الانتشار، تعتزم الشركة التركيز أولا على توفير الوكيل الجديد للشركات، قبل توسيع نطاق إتاحته للمستهلكين، بهدف معالجة التحديات المرتبطة بالأمان والأداء والقدرة على تشغيل هذه الأنظمة على نطاق واسع.

Gemini Enterprise

وكيل يتلقى الأهداف وينفذها



قال توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لـ جوجل كلاود، إن الوكيل الجديد يمكن تزويده بـ أهداف بدلا من الاكتفاء بإعطائه تعليمات محددة، ما يتيح له وضع خطة للعمل، واستخدام أدوات ومهارات متخصصة، والاتصال بالأنظمة الداخلية للشركات لإنجاز المهام المطلوبة.

ويستطيع النظام اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي الأنسب تلقائيا لتنفيذ كل مهمة، مع إتاحة إمكانية الاختيار اليدوي للمستخدمين.

وستشمل الخيارات الأولية نماذج Claude التابعة لشركة أنثروبيك، على أن توسع جوجل قائمة النماذج لاحقا لتضم نماذج مفتوحة المصدر وأخرى خاصة.

ويمكن للمستخدم إرفاق ملفات ومجلدات ومشروعات مرتبطة بمسارات عمل محددة، بما في ذلك المشروعات التي تجمع بين البيانات والأدوات والمهارات اللازمة لتنفيذ المهام.

كما يستطيع الوكيل الاتصال بمجموعة واسعة من خدمات العمل والبيانات، من بينها Google Workspace وMicrosoft 365 وSlack وJira وConfluence، إلى جانب أدوات إدارة الشيفرات البرمجية وقواعد البيانات مثل Git وBigQuery وDatabricks وPostgres وSnowflake.

ويدعم النظام أيضا الاتصال الآمن بخوادم بروتوكول سياق النموذج (MCP)، سواء كانت داخل شبكة الشركة أو خارجها، بما يتيح توسيع نطاق الأدوات والأنظمة التي يمكنه استخدامها.

متابعة المهام ومراقبة التنفيذ



توفر جوجل واجهة مخصصة لمتابعة المهام، تتيح للمستخدمين الاطلاع على تقدم الوكيل في تنفيذ الأعمال، ومراجعة طريقة تخطيطه، وكيفية توزيع المهام على وكلاء فرعيين، فضلا عن متابعة تحميل المهارات المتخصصة واستخدام الأكواد البرمجية أثناء التنفيذ.

وتسعى هذه الإمكانات إلى منح الشركات رؤية أوضح لما ينفذه الذكاء الاصطناعي، بدلا من ترك العمليات تجري بصورة غير واضحة للمستخدم.

ومن أبرز خصائص النظام امتلاكه حسابا خاصا داخل Google Workspace، يتصرف من خلاله كما لو كان أحد أفراد فريق العمل.

ويشمل ذلك عنوان بريد إلكتروني مستقلا وسياقا خاصا بالعمل، مع إمكانية الاستفادة من المعلومات المتعلقة بفرق الشركة ومناطقها الزمنية ومواعيد الموظفين وجهات الموافقة على الإجراءات.

ويمكن للموظفين الاستعانة بالوكيل عبر الإشارة إليه، أو إرسال بريد إلكتروني إليه، أو مشاركة الملفات والمعلومات معه، أو إضافته إلى محادثات جماعية.

وعند تنفيذ الإجراءات، ينشئ الوكيل سجل تدقيق يربط العمليات التي أجراها بهويته الخاصة، بدلا من نسبتها إلى أحد الموظفين، بما يساعد الشركات على تتبع الأنشطة ومراجعتها.