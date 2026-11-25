خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال فقرة بدنية قوية للاعبين البدلاء والمستبعدين من لقاء الجونة الأخير في مسابقة الدوري، خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة الإفريقي التونسي المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقب ذلك، ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لخوض تدريبات خططية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ويستضيف الزمالك نظيره الإفريقي التونسي في السادسة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.