ذكر نادي بايرن ميونخ، يوم الأربعاء، أن لاعب خط الوسط جمال موسيالا خضع لأول فحص للكشف عن أعراض عصبية في أبريل 2025، أي قبل أكثر من 16 شهراً من الإعلان الرسمي عن التشخيص من قِبل اللاعب نفسه.

وأوضح النادي البافاري أنه أجرى محادثات مع الفريق الإداري للاعب يوم الثلاثاء، وذلك في ظل تكهنات حول وضعه التعاقدي، عقب تصريحات أدلى بها مسؤولون كبار في النادي بشأن مستقبل موسيالا، وما إذا كان بإمكانه العودة يوماً ما للأداء على أعلى المستويات.

تعرضت التصريحات الصادرة عن الرئيس الفخري أولي هونيس وعضو مجلس الإدارة كارل هاينز رومينيجه، وآخرين، لانتقادات لاذعة من قِبل رابطة اللاعبين الألمان.

وكان قد تم تشخيص إصابة جمال موسيالا -الذي وقّع في فبراير 2025 على تمديد لعقده حتى عام 2030- باضطراب عصبي في شهر أغسطس، وذلك بعد أن سقط مغشياً عليه خلال مباراتين، مما استدعى خروجه من الملعب.

وذكر النادي في بيان له: "جرى يوم أمس الثلاثاء نقاش بنّاء بين نادي بايرن ميونخ والإدارة الممثلة لجمال موسيالا".

وأضاف البيان: "بالنسبة لكلا الطرفين، تظل صحة اللاعب الأولوية القصوى؛ وسيحظى جمال موسيالا بدعم كامل طوال فترة تعافيه".

وأوضح بايرن ميونخ قائلاً: "في ظل الشائعات المتداولة خلال الأيام القليلة الماضية، يود نادي بايرن ميونخ ووكالة "11WINS" -التي تمثل جمال- توضيح ما يلي: خضع جمال موسيالا لأول فحص طبي للكشف عن أعراض تشبه نوبات الغياب في 22 أبريل 2025".

وتابع النادي: "جاء هذا الفحص بالتنسيق مع نادي بايرن ميونخ وجهازه الطبي، وذلك مباشرةً بعد ظهور هذه الأعراض العصبية لأول مرة".

وكان موسيالا قد صرّح في أغسطس بأنه شُخِّص بحالات "نوبات غياب مؤقتة وقصيرة، لكن يمكن علاجها بسهولة، وهي ناجمة عن خلل عصبي".

يُذكر أن موسيالا غاب عن جزء كبير من الموسم الماضي بعد تعرضه لكسر في الساق خلال بطولة كأس العالم للأندية عام 2025. وفي سبتمبر، ابتعد عن الملاعب بسبب إصابة في أوتار الركبة، قبل أن يعود للمشاركة الأسبوع الماضي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام كولونيا ضمن منافسات الدوري الألماني (البوندسليجا).