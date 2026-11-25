أعرب داتو سري ديراجا الحاج وان رشدي بن وان إسماعيل، رئيس وزراء ولاية باهانج الماليزية، عن اعتزازه باستقبال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف المصري، والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية اللقاء في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الولاية ومصر، خاصة في مجالات الشئون الدينية والتعليم الإسلامي وتنمية المجتمع.

ونشر رئيس وزراء ولاية باهانج بيانًا عبر حسابه الرسمي، أعرب خلاله عن فخره وامتنانه باستقبال وزير الأوقاف بمكتبه في مقر «ويسما سري باهانج»، مشيرًا إلى أن اللقاء أتاح فرصة مهمة لتوطيد أواصر الود والصداقة مع نخبة من العلماء، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وان رشدي بن وان إسماعيل تطلعه إلى مواصلة تطوير العلاقات الطيبة بين الجانبين، بما يعود بالنفع على الأمة ويسهم في تحقيق الرفاه للجميع.

أسامة الأزهري يوجه رسالة شكر وتقدير لرئيس وزراء باهانج

وفي المقابل، وجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، برقية شكر وتقدير إلى رئيس وزراء ولاية باهانج، أعرب خلالها عن امتنانه وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين مصر وولاية باهانج وماليزيا بوجه عام.

وأوضح الوزير أن المباحثات شهدت مناقشة فرص تبادل الخبرات في مجالات الشئون الدينية والأوقاف، بما يعزز التواصل العلمي والديني، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك بين الجانبين.

وأشار الأزهري إلى أن اللقاء حضره داتو سري سيد إبراهيم بن سيد أحمد، رئيس لجنة الشئون الإسلامية والتنمية الريفية بالولاية، وتوك مودا داتو الحاج أحمد خريزال بن عبد الرحمن، مدير دائرة الشئون الإسلامية بولاية باهانج (JAIP).

واختتم وزير الأوقاف برقيته بالتعبير عن احترامه وتقديره ومودته لرئيس وزراء الولاية، مشيدًا بما اتسم به اللقاء من حفاوة وكرم، ومؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز الروابط الودية والتعاون في المجالات الدينية والعلمية.

ويعكس تبادل رسائل التقدير بين الجانبين حرص مصر وولاية باهانج على دعم العلاقات الأخوية، والبناء على الروابط التي تجمعهما، بما يعزز التعاون في الشئون الدينية والتعليم الإسلامي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية.

رابط المنشور اضغـط هنـا



