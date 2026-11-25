أكد الدكتور يحيى زكريا عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم /الأربعاء/، التزام الجامعة بدعم قضايا المرأة وحماية حقوقها، وترسيخ بيئة جامعية آمنة تقوم على المساواة وتكافؤ الفرص واحترام الكرامة الإنسانية؛ وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام.

وأوضح رئيس الجامعة - في تصريح صحفي - أن الاحتفال بهذه المناسبة العالمية يمثل فرصة لتجديد الالتزام بالتصدي لكافة الممارسات التي تنتقص من كرامة المرأة أو تحد من مشاركتها الفاعلة في المجتمع، مشيراً إلى أن المرأة شريك أساسي في مسيرة التنمية، وأن تمكينها وتوفير الحماية اللازمة لها يعكسان مدى تقدم المجتمعات ووعي مؤسساتها.

وأضاف أن مواجهة العنف تبدأ ببناء الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة وترسيخ ثقافة مؤسسية ترفض الإساءة والتمييز، لافتاً إلى أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة تمثل آلية محورية لتعزيز الحماية داخل الحرم الجامعي، من خلال التوعية بالحقوق، والتعريف بآليات تلقي الشكاوى والتعامل معها بسرية وتقديم الدعم والمساندة اللازمة.

ودعا الدكتور يحيى زكريا عيد جميع منتسبي الجامعة إلى المشاركة الفاعلة في نشر ثقافة الاحترام والتسامح والتصدي للسلوكيات السلبية؛ لتوفير مناخ تعليمي وإنساني يتيح للمرأة الإبداع والتميز في مختلف المجالات.

وتأتي احتفالات جامعة كفر الشيخ بهذه المناسبة في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف تمكين المرأة وحمايتها، وفي إطار جهود الجامعات المصرية التي تضم نحو 52 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، تضطلع بدور فاعل في التوعية وتقديم المساندة وتفعيل آليات الحماية داخل المؤسسات الأكاديمية.