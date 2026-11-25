أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأربعاء، تعرض ناقلتي نفط لانفجارات واندلاع النيران فيهما، إثر اصطدامهما بألغام بحرية أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز، في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات بشأن حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا.

ونقلت وسائل الإعلام عن بيان للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن الناقلتين اصطدمتا بألغام بحرية أثناء عبورهما ما وصفته السلطات الإيرانية بأنه مسار غير مصرح به داخل المضيق، ما أدى إلى وقوع انفجارات واشتعال النيران على متنهما.

وفي بيان منفصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، نشر أنظمة جديدة وتحديث منظومات قائمة، بهدف تعزيز مراقبة مضيق هرمز وتشديد السيطرة على حركة الملاحة البحرية فيه.

وحذر أكرمي نيا من أن السفن التي حاولت عبور المضيق خلال الأسابيع الماضية دون التنسيق المسبق مع القوات الإيرانية تعرضت لمخاطر أكبر، مشيرًا إلى أن بعض السفن اصطدمت بألغام بحرية خلال محاولات العبور.

طهران تربط فتح مضيق هرمز بتنفيذ مطالبها

وفي سياق متصل، أكدت إيران تمسكها بعدم إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز، قبل استجابة الولايات المتحدة لمطالبها، التي تشمل رفع الحصار البحري الأمريكي وإنهاء الحرب على جميع الجبهات.

وبحسب المعلومات الواردة، قدمت طهران، عبر وسطاء قطريين، مقترحًا يقضي بإعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة خلال 48 ساعة، مقابل استجابة واشنطن للشروط الإيرانية.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر بين طهران وواشنطن، مع تحول مضيق هرمز إلى إحدى أبرز نقاط المواجهة بين الجانبين، نظرًا لأهميته الاستراتيجية في حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال، إذ يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، ويمثل شريانًا رئيسيًا لصادرات الطاقة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.

ومن شأن استمرار تعطل الملاحة أو تعرض ناقلات النفط لأضرار داخل المضيق أن يزيد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية، فضلًا عن احتمالات ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، وانعكاس ذلك على أسعار النفط والأسواق الدولية.