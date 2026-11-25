أجرى اللواء أركان حرب هشام فتحي شندي، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، جولة تفقدية شملت عددا من المشروعات التنموية والمنشآت الخدمية ودور العبادة بنطاق المسؤولية في شبه جزيرة سيناء.

قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وشملت الجولة متابعة تنفيذ عدد من التجمعات التنموية ومراكز الخدمات الزراعية المتكاملة، فضلا عن الوقوف على أعمال التطوير الجارية بمستشفى نويبع، وآخر المستجدات الإنشائية الخاصة بمستشفى دهب، إلى جانب تفقد مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، الذي يُعد أحد أبرز مشروعات السياحة الدينية في الشرق الأوسط.

وعلى هامش الجولة، عقد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لقاءً مع اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، بمدينة شرم الشيخ، بحثا خلاله سبل التنسيق والتعاون المشترك بين القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه استكمال المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها.

من جانبه، أعرب محافظ جنوب سيناء عن شكره وتقديره للقوات المسلحة، مثمنا دورها في حفظ الأمن والاستقرار على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، فضلا عن إسهاماتها المتواصلة في دعم جهود البناء والتنمية وتنفيذ المشروعات القومية على أرض سيناء.

وأكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب استمرار الدعم الذي تقدمه القوات المسلحة، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة بسيناء، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي سيناء.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في شبه جزيرة سيناء.