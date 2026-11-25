أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح الإدارة المركزية للحجر الزراعي في إنهاء ملف التفاوض الفني لفتح السوق الإندونيسي رسميًا أمام صادرات الفول السوداني المصري (المقشور وغير المقشور)، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتوسيع مظلة الصادرات الزراعية والنفاذ إلى أسواق دولية جديدة تدعم الاقتصاد القومي.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة من الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، حيث أسفرت المفاوضات الفنية المكثفة والتنسيق المستمر بين السلطات الحجرية في البلدين عن إخطار هيئة الحجر الزراعي الإندونيسية نظيرتها المصرية بإنهاء دراسة تحليل مخاطر الآفات واعتماد الاشتراطات الحجرية الخاصة بالاستيراد؛ وذلك بموجب خطاب رسمي صادر بتاريخ 17 نوفمبر 2026، على أن يدخل القرار حيز النفاذ بعد مرور 30 يومًا من تاريخ صدوره.

وقال الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ان فتح السوق الإندونيسي، يكتسب أهمية استراتيجية كبرى نظرًا لكون إندونيسيا من أبرز الأسواق العالمية المستوردة للفول السوداني، والتي تشهد تنافسًا بين كبرى الدول المنتجة والمصدرة عالميًا مثل الهند والولايات المتحدة والأرجنتين، مما يمنح المنتج المصري فرصة واعدة لتعزيز تواجده في منطقة جنوب شرق آسيا.

واشار الى أن هذه الخطوة يعززها الأداء التصاعدي لصادرات الفول السوداني المصري، والتي سجلت نموًا متواصلًا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفعت من 51 ألفًا و125 طنًا في عام 2023 إلى 67 ألفًا و488 طنًا في عام 2024، قبل أن تقفز إلى 77 ألفًا و817 طنًا في عام 2025، مما يرسخ مكانة مصر كواحدة من كبار الدول المصدرة لهذا المحصول عالميًا.

واضاف المنسي، أن هذا النجاح يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تنويع وجهات التصدير وتيسير حركة التجارة الخارجية أمام المنتجات الزراعية المصرية ذات الميزة التنافسية، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في جودة وسلامة الحاصلات الزراعية المصرية، وكفاءة منظومة الحجر الزراعي والرقابة المحكمة على الصادرات.