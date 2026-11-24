أكد الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن 400 منتج زراعي في كل دول العالم، مضيفا أن 8.5 مليون طن صادرات زراعية حتى الان في 2026.

وتابع الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن 11.5 مليار دولار حجم صادرات مصر الزراعية والمصنعة، مستدركا أن 2.5 مليون طن من البرتقال تم تصديرها حتى الان في 2026.

وأشار الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إلى أن البطاطا الحلوة المصرية بلا منافس، والرمان الأسيوطي متميز ويصدر لدول العالم.

واكمل الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن الموالح المصرية تغزو الاسواق اليابانية، مشيرا إلى أن جودة المنتجات المصرية تجذب دول العالم.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن اكتر من 40% من صادراتنا تذهب للخليج العربي.