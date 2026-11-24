أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، أن المباحثات المصرية الأردنية تناولت سبل ترجمة العلاقات الوثيقة بين البلدين إلى خطوات ملموسة من شأنها تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات بين القاهرة وعمان ويعزز مسارات التنسيق والتشاور بين الجانبين.

وزير الخارجية: نسعى لترجمة العلاقات المصرية الأردنية إلى خطوات ملموسة

وأوضح وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي اليوم، أن المباحثات شهدت تجديد التأكيد على الدعم المصري الكامل لكافة الدول العربية الشقيقة، في إطار الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار الدول العربية ورفض الاعتداءات التي تستهدف سيادتها أو تهدد أمن شعوبها.

وأضاف عبدالعاطي أن اللقاء تناول تطورات عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة المتعلقة بإيران، حيث جرى بحث سبل دفع الجهود السياسية والسلمية، والعمل على إعادة الأطراف المعنية إلى مائدة التفاوض، بما يسهم في احتواء التوترات وتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.

وأشار إلى أن المباحثات عكست توافقًا بشأن أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على أمن وسلامة الملاحة، ورفض أي شكل من أشكال الاعتداء على المملكة العربية السعودية أو أي دولة من دول الخليج العربي، وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية.

وشدد وزير الخارجية على أن التنسيق المصري الأردني يأتي في إطار الحرص المشترك على دعم الاستقرار الإقليمي، ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يحافظ على أمن الدول العربية ومقدرات شعوبها.