كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أن لجنة إعادة فرز أصوات انتخابات المكتب التنفيذي لـ حزب الوفد، برئاسة المستشار ثروت عبد الباسط الخرباوي، انتهت من إعادة فرز أصوات المرشحين على منصب سكرتير عام حزب الوفد.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أنه تأكد فوز النائب ياسر الهضيبي بمنصب سكرتير عام حزب الوفد ب ٢٥ صوت بفارق صوت عن فؤاد بدراوي الذي حصل على ٢٤ صوت.

إعادة فرز أصوات انتخابات المكتب التنفيذي لـ حزب الوفد

وكانت قد بدأت لجنة إعادة فرز أصوات انتخابات المكتب التنفيذي لـ حزب الوفد، برئاسة المستشار ثروت عبد الباسط الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ، أعمالها اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، في ، بمقر الحزب الرئيسي، وذلك في إطار من الحيادية والتجرد والشفافية.

ودعا المستشار ثروت الخرباوي، في بيان له أمس ، المرشحين الراغبين في حضور عملية إعادة الفرز إلى الحضور بأنفسهم أو تفويض من يمثلهم من المندوبين، لمتابعة جميع إجراءات الفرز والمراجعة، تأكيدًا لمبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص، وضمانًا لأن تعبر النتيجة بدقة وأمانة عن إرادة الناخبين.