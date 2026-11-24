كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة وحتى الجمعة 27 نوفمبر 2026، مشيرًا إلى استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة نهارًا، مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضح شاهين أن البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الأجواء المائلة للحرارة على جنوب الصعيد، بينما تسود أجواء مائلة للبرودة إلى باردة خلال فترات الليل.

انخفاض درجات الحرارة حتى الجمعة

وأشار مدير عام التنبؤات الجوية إلى استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى بين 23 و24 درجة مئوية، بينما تسجل درجات الحرارة الصغرى نحو 14 إلى 15 درجة، مع استمرار الأجواء الأكثر دفئًا على جنوب الصعيد.

شبورة مائية على الطرق خلال ساعات الصباح

وأوضح شاهين أن بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تشهد تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فرص سقوط أمطار خفيفة الأربعاء

وأضاف أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة يوم الأربعاء 25 نوفمبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

وتصل فرص سقوط الأمطار إلى نحو 30% وفق التوقعات، مع نشاط للرياح أحيانًا على بعض المناطق، دون توقعات بامتداد أمطار مؤثرة إلى جميع أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على عدد من المناطق كالتالي:

الأربعاء 25 نوفمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 24 للعظمى و14 للصغرى.

السواحل الشمالية: 22 للعظمى و15 للصغرى.

شمال الصعيد: 25 للعظمى و12 للصغرى.

جنوب الصعيد: 31 للعظمى و17 للصغرى.

الخميس 26 نوفمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 23 للعظمى و14 للصغرى.

السواحل الشمالية: 21 للعظمى و14 للصغرى.

شمال الصعيد: 23 للعظمى و11 للصغرى.

جنوب الصعيد: 30 للعظمى و16 للصغرى.

الجمعة 27 نوفمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 24 للعظمى و15 للصغرى.

السواحل الشمالية: 22 للعظمى و14 للصغرى.

شمال الصعيد: 24 للعظمى و11 للصغرى.

جنوب الصعيد: 32 للعظمى و17 للصغرى.

نصائح مهمة للمواطنين

وشددت التوقعات الجوية على أهمية توخي الحذر أثناء القيادة خلال فترات تكون الشبورة المائية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

كما يُنصح بارتداء ملابس مناسبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، في ظل استمرار انخفاض درجات الحرارة، ومتابعة النشرات الجوية الدورية للتعرف على أي تغييرات في حالة الطقس.