استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، نيافة الأنبا جابرييل، الأسقف العام والنائب البابوي في نيوچيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وخلال اللقاء، قدم الأنبا جابرييل تقريرًا إلى قداسة البابا تواضروس الثاني حول خدمته الرعوية في نيوچيرسي، مستعرضًا ما تشهده الخدمة من أنشطة وجهود، في إطار متابعة قداسة البابا لأوضاع الخدمة الكنسية والإيبارشيات والكنائس القبطية بالخارج.

ويأتي اللقاء في إطار حرص قداسة البابا على متابعة أحوال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المهجر، والاطمئنان على سير العمل الرعوي والخدمي بها.