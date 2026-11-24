أقيمت ظهر اليوم، الثلاثاء، صلاة تجنيز القمص أسطفانوس صدقي، كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين بأبو سلطان، التابعة لإيبارشية الإسماعيلية، وذلك عقب عودة جثمانه من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أُقيمت صلاة تجنيز له بكنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين بمدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

كانت إيبارشية الإسماعيلية قد أصدرت بيانًا أوردت فيه أن صلوات الجنازة ستُقام في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بالقنطرة غرب الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ليتحرك الموكب عقب ذلك إلى كنيسة أبي سيفين بأبو سلطان لإقامة صلاة تجنيز ثالثة في الساعة الخامسة مساءً، تليها مراسم الدفن بمدافن الكنيسة ذاتها.

وأضاف البيان أنه سيتم استقبال المعزين غدًا، الأربعاء، بقاعة كنيسة الشهيد مارجرجس بالقنطرة غرب بدءًا من الساعة السادسة مساءً، على أن تُقام صلاة الثالث الساعة العاشرة صباح يوم الخميس المقبل بكنيسة الشهيد مارجرجس بالقنطرة غرب، ثم صلوات الثالث بكنيسة أبي سيفين بأبو سلطان في الساعة الواحدة ظهرًا، ويعقبها استقبال المعزين بقاعة الكنيسة ذاتها.

كان القمص إسطفانوس صدقي قد رقد في الرب يوم الاثنين الماضي، بالولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر 63 سنة، بعد أن قضى أكثر من 35 سنة في الخدمة الكهنوتية، حيث ولد يوم 21 نوڤمبر عام 1963، وسيم كاهنًا بيد المتنيح الأنبا أغاثون مطران الإسماعيلية السابق، يوم 21 يونيو عام 1991، ونال رتبة القمصية بيد نيافة الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية يوم 2 أبريل عام 2006.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا سارافيم، أسقف إيبارشية الإسماعيلية ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القمص إسطفانوس صدقي، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.