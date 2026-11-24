تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز شكوى من خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج «مودرن سبورت» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي أي» الفضائية، ومحمد مراد، ضيف البرنامج والمنسق الإعلامي السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وجاء في شكوى نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن المشكو في حقهما قاما بتوجيه عبارات مسيئة إلى الشاكي خلال إحدى حلقات البرنامج، وترديد أخبار وصفها بأنها غير صحيحة، فضلًا عن التشكيك في قدراته وخبراته الإدارية.

كما تلقى المجلس شكوى مقدمة من أبو المعاطي زكي، ضد الحسابات الإلكترونية باسم خالد الغندور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما تضمنته بعض التدوينات المنشورة من عبارات مسيئة إلى الشاكي، تتضمن التشهير بسمعته وإلصاق صفات وسمات غير مقبولة مجتمعيًا به.