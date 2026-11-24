تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز شكوى رسمية مقدمة من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن قيام المنصة الإلكترونية «Puffpaw» عبر موقعها الإلكتروني بالترويج لمنتجات وأجهزة التدخين الإلكتروني عبر آليات رقمية غير قانونية، بما يمثل تهديدًا للصحة العامة ويستدعي التدخل في إطار الاختصاصات القانونية للمجلس.

وأوضحت الشكوى أن المنصة تروّج لجيل جديد من أجهزة التدخين الإلكتروني الذكية، المرتبطة بتطبيقات الهواتف المحمولة، التي توظف آليات الألعاب الرقمية والمكافآت المالية والعملات الافتراضية (Vape Tokens)، لتحفيز المستخدمين على زيادة معدلات الاستخدام والاستمرار فيه.

وحذرت الشكوى من خطورة هذا النمط المستحدث من الترويج، الذي لا يقتصر على التسويق التجاري لمنتجات التدخين، وإنما يوظف التكنولوجيا والآليات التحفيزية الرقمية في استقطاب مستخدمين جدد وتطبيع سلوك التدخين، بما يثير مخاوف جدية على الصحة العامة، لا سيما بين فئات الشباب والمراهقين، ويضع جهود الدولة في مكافحة التدخين والحد من مخاطره أمام تحديات جديدة.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن هذه الممارسات تخالف الأطر التشريعية المنظمة للإعلان والترويج لمنتجات التبغ والتدخين، مستندًا إلى أحكام قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

من جانبه، يدرس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى والمستندات الواردة من وزارة الصحة والسكان، في ضوء اختصاصاته القانونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون 180 لسنة 2018، تأكيدًا لدور المجلس في حماية المجتمع من الممارسات الإعلامية والترويجية المخالفة، وصون الصحة العامة ومصالح المواطنين.