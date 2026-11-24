كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن العمل على تحديث خطة التحول الرقمي بمصلحة الضرائب، تمهيدًا لإدراج الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد المحاور الرئيسية للخطة الجديدة، مؤكدًا استهداف الوزارة البدء الفوري في تنفيذ التوصيات والمقترحات القابلة للتطبيق، دون انتظار استكمال جميع المتطلبات التشريعية والمؤسسية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تعليقًا على دراسة النائب أحمد أبو هشيمة بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، حيث أكد حرص الوزارة على التعاون مع المجلس والاستفادة من مخرجات الدراسة، مشيرًا إلى وجود مجالات يمكن التحرك فيها بالفعل دون تأجيل التنفيذ لحين استكمال بقية الإجراءات.

وأوضح وزير المالية، أن الوزارة تستهدف وضع آلية للتنسيق بشأن التوصيات التي يمكن البدء في تنفيذها، بالتوازي مع تحديث خطة التحول الرقمي بمصلحة الضرائب، بما يتيح إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة ورفع كفاءة أدائها.

وأشار إلى أن التكنولوجيا تتيح تحقيق وفورات كبيرة في الوقت والجهد للوزارة والممولين والمستثمرين والمتعاملين مع الجهات الحكومية، من خلال تقليص زمن تقديم الخدمات والحد من الزيارات والإجراءات المطلوبة، بما يسمح بإنجاز معاملات كانت تستغرق أيامًا خلال ساعات.

وأكد كجوك، أن نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي يتطلب الاستفادة من المؤسسات والكيانات القائمة، ومنحها المرونة والصلاحيات اللازمة، محذرًا من أن إنشاء كيانات إدارية جديدة قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة العمل في مجال يتسم بالتطور السريع والمتواصل.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن التوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لزيادة كفاءة الإنفاق وتعظيم الموارد، وليس بالضرورة عبئًا تمويليًا، مستشهدًا بالتجربة العملية لمنظومة الضريبة العقارية، التي أظهرت قدرة التحول الرقمي على تحقيق وفورات ملموسة.

وأوضح أن منظومة التسجيل العقاري نجحت في تسجيل وحدات بتكلفة تقل عن المخصصات التي كانت مرصودة لهذا الغرض، بما يعكس دور التكنولوجيا في خفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة تقديم الخدمات.

وأضاف أن وزارة المالية لديها استثمارات كبيرة في مجال التحول الرقمي، سواء من خلال الموازنة العامة أو خارجها عبر الهيئات الاقتصادية التابعة لها، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من إمكانات الشركات الوطنية الكبرى وما تمتلكه من بيانات وقدرات تكنولوجية، مع الالتزام بمتطلبات السيادة على المعلومات وحمايتها.

وشدد على أن التمويل لن يمثل عائقًا أمام تنفيذ التوصيات، في ظل تعدد الأدوات والآليات المتاحة، وما تتيحه التكنولوجيا من فرص لخفض تكاليف التشغيل وتطوير الخدمات الحكومية.

وزير المالية: أكثر من ملياري جنيه سنويًا لتأهيل الكوادر لمتطلبات التحول الرقمي

وفيما يتعلق ببناء القدرات البشرية، كشف كجوك عن تخصيص أكثر من ملياري جنيه سنويًا، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تأهيل المجتمع لمتطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن هذه البرامج تشمل طلاب المدارس والتعليم الفني والجامعات، لافتًا إلى امتلاك مصر كوادر تكنولوجية متميزة لديها القدرة على المنافسة عالميًا وتصدير خدماتها، بما يتيح تحقيق عائد اقتصادي من الاستثمار في التدريب والتأهيل.

وأكد وزير المالية أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في برامج التدريب والتعليم الفني، بما يضمن إعداد كوادر تتوافق مهاراتها مع احتياجات سوق العمل، ويساعد على توفير فرص عمل جيدة للخريجين، دون تحميل الدولة أعباء إضافية.