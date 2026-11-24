أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة ستتعاون في تنفيذ التوصيات والمقترحات التي تضمنتها دراسة الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى الاستعداد للتحرك الفوري في عدد من الملفات دون انتظار استكمال بعض الإجراءات أو القوانين الأخرى.

جاء ذلك خلال كلمته بمجلس الشيوخ، تعليقًا على دراسة النائب أحمد أبو هشيمة بشأن «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة»، حيث أوضح وزير المالية أنه اطلع على الدراسة واستمع إلى آراء ممثلي الوزارة والحكومة، إلى جانب مداخلات المتخصصين والخبراء والاستشاريين المشاركين في المناقشات.

كجوك: الذكاء الاصطناعي ملف متغير ويحتاج إلى متابعة مستمرة

وأشار وزير المالية إلى أن الذكاء الاصطناعي من الملفات المهمة التي تشهد تغيرات وتطورات متسارعة بصورة يومية، مؤكدًا أن طبيعة هذا المجال تفرض ضرورة استمرار التعلم ومتابعة المستجدات، في ظل اتساع نطاقه وتعدد تطبيقاته.

وأشاد أحمد كجوك بالجهد المبذول في إعداد الدراسة، موجهًا الشكر للنائب أحمد أبو هشيمة وفريق العمل وأعضاء مجلس الشيوخ والخبراء الذين شاركوا في إعدادها، مؤكدًا أن الدراسة استغرقت جهدًا كبيرًا في بحث هذا الملف وطرح أبعاده المختلفة.

آلية تنفيذية لمتابعة توصيات الدراسة

وشدد كجوك على أن وزارة المالية ستتعاون في التعامل مع المقترحات والتوصيات المطروحة، مؤكدًا أن التحرك لن يرتبط بالضرورة باستكمال جميع الإجراءات التشريعية، وأن الوزارة ستبدأ التحرك فورًا في الملفات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.

وأضاف أن العمل سيشمل وضع آلية تنفيذية للتعامل مع المقترحات التي يمكن البدء في تنفيذها، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من التساؤلات والملاحظات والتصحيحات التي طرحتها المناقشات، ليس فقط في تقديم الردود عليها، وإنما أيضًا في استيعاب ما يمكن الاستفادة منه ضمن الدراسة وتطوير مخرجاتها.