كشفت شبكة CNN الأمريكية، عن شبكة تجسس صينية مشتبه بها تستهدف مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، من خلال إنشاء شركات استشارات وهمية ونشر إعلانات وظائف عبر الإنترنت، بهدف الحصول على معلومات حكومية حساسة، في تحرك أثار مخاوف الأجهزة الأمنية الأمريكية بشأن اتساع نطاق أنشطة التجسس.

وذكرت الشبكة، في تقرير نشرته الاثنين، أن عملاء استخبارات صينيين مشتبهًا بهم استخدموا منصات التواصل المهني، وعلى رأسها «لينكد إن»، للتواصل مع أشخاص يُحتمل امتلاكهم إمكانية الوصول إلى معلومات حكومية مهمة، وعرض وظائف وفرص استشارية تبدو شرعية عليهم.

وأجرت CNN مقابلات مع 12 شخصًا تواصل معهم عملاء مشتبه بهم، كما حللت مواقع إلكترونية مشبوهة، كشفت عن حملة أوسع تستهدف موظفين اتحاديين سابقين وصحفيين ومستشارين تجاريين.

FBI يصادر 13 موقعًا إلكترونيًا مشبوهًا

وصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «FBI» في يونيو الماضي 13 موقعًا إلكترونيًا مرتبطًا بشركات استشارية وهمية يُشتبه في استخدامها ضمن أنشطة التجسس.

وكشفت تحقيقات لاحقة عن أكثر من 100 نطاق إلكتروني آخر يحمل خصائص مشابهة، وفقًا لماكس ليسر، كبير المحللين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.

وقال ليسر لشبكة CNN إن المواقع الثلاثة عشر التي جرى ضبطها «ليست سوى غيض من فيض»، داعيًا واشنطن إلى تسريع جهود تفكيك الشبكات الإلكترونية المشبوهة، ومؤكدًا أن عمليات المصادرة ضرورية لكنها غير كافية لمواجهة التهديد.

موظفو الحكومة الأمريكية السابقون في دائرة الاستهداف



وقال مسؤولون أمريكيون سابقون لشبكة CNN إن الموظفين الفيدراليين الذين جرى تسريحهم خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب قد يكونون أكثر عرضة لمحاولات الاستهداف، بعدما غادروا وظائفهم الحكومية مع نقص الإرشادات المتعلقة بكيفية التعامل مع محاولات التواصل من عملاء استخبارات أجنبية، إلى جانب محدودية وسائل الحماية المتاحة لهم.

من جانبه، أكد متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المكتب يواصل التحقيق واتخاذ الإجراءات المصرح بها لمواجهة التهديد، موضحًا أن بعض هذه الإجراءات قد يظل سريًا، بالتوازي مع العمل على رفع مستوى الوعي العام من خلال التواصل مع المواطنين.

في المقابل، رفضت الصين الاتهامات، وقال متحدث باسم سفارتها في واشنطن لشبكة CNN إن بكين تعارض محاولات تشويه سمعة البلاد من خلال ما وصفه بـ«رواية التجسس الصيني المزعومة».