أصدرت مدرسة ههيا الاعدادية للبنين بالشرقية ، بيانا عاجلا على صفحتها الرسمية على فيس بوك ، بخصوص ما ذكر بشأن ترويج المخدرات في المدرسة.

قالت المدرسة في بيانها : تم اتخاذ اللازم وفقا للائحة الانضباطية وتحويل الطلاب الذين ثبت عليهم ذلك إلي لجنة الحماية بالادارة لاتخاذ اللازم.

وأضافت المدرسة في بيانها ، أنه ردا على ما نسب من أقوال مغلوطة لرموز المدرسة والادارة بهذا الشأن ما هي إلا شائعات مغرضه لا تمت إلى الواقع بصلة.

واستكملت المدرسة بيانها : نهيب بالجميع التريث والتأكد من أي معلومة قبل ترويجها ، كما نناشد أولياء الأمور بالوقوف جنبا الي جنب لإخراج جيل نافع لوطنه.

وقد واصل محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة للوقوف علي انتظام سير العملية التعليميه بمتابعة مدرسة كفر الشعراء للتعليم الأساسي بإدارة كفر صقر التعليمية للوقوف علي انضباط اليوم الدراسي.

واطمأن علي استلام الطلاب للكتب الدراسية وتحديث قوائم الفصول وتسجيلها إلكترونيا ثم تفقد سيادته فصول المدرسة لمتابعة سير العمل وانتظام الدراسة واطمئن علي التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة موقف فك كثافات الطلاب و متابعة العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس و تطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة.

وحرص علي اختبار الطلاب فيما تم دراسته من المناهج الدراسية.

ووجه وكيل اول الوزارة تعليمات بان تكون التقييمات جزءا ثابتا من الحصة الأولي للمواد التي لا تضاف إلى المجموع وجزء من الحصة الأخيرة للمواد الدراسية الاساسية.