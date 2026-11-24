وقع اللواء أركان حرب محمد حسن العزبي، مدير إدارة التعليم والتدريب المهني، بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، وذلك بحضور اللواء أركان حرب محمد عدلي عبد الواحد، رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.

القوات المسلحة

ويهدف البروتوكول إلى التعاون المشترك لتعزيز جودة التعليم المهني وتبادل الخبرات التعليمية بين الجانبين، كذلك دعم قدرات وإمكانيات أعضاء هيئة التدريس بمختلف مراكز التدريب المهني التابعة لإدارة التعليم والتدريب المهني.

إدارة الخدمات الطبية

كما وقعت إدارة الخدمات البيطرية عقد اتفاق مع جامعة بدر بالقاهرة، وذلك للارتقاء بإمكانيات وقدرات الأطباء البيطريين، بما يسهم في تحسين جودة الثروة الحيوانية داخل مصر، حيث وقع عقد الاتفاق كل من اللواء طبيب بيطري أيمن منير زكي، مدير إدارة الخدمات البيطرية، والأستاذ الدكتور أشرف الشيحي، رئيس جامعة بدر بالقاهرة.

ويهدف عقد الاتفاق إلى تعزيز أوجه التعاون العلمي بين الطرفين، من خلال تبادل المعلومات والدراسات البحثية التي تعالج القضايا الصحية الحيوانية، كذلك تبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية، وتنفيذ المشروعات المشتركة التي تسهم في تحسين الصفات الوراثية والإنتاجية للحيوانات.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، وتبادل الخبرات التعليمية مع مختلف مؤسسات الدولة.