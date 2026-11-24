تستعد نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية لمواجهة المتهم بقتل طفليه في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة مذيع الطالبية، بالجمجمة وجزء من الذراع اللذين عُثر عليهما مؤخرًا داخل صحراء مدينة السادس من أكتوبر، وذلك لبيان مدى صلتهما بالطفل الثاني المفقود.

ومن المقرر اصطحاب المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه، وإجراء التحاليل الحمض النووي DNA والفحوص اللازمة ومقارنتها بالأجزاء التي عُثر عليها، للتأكد مما إذا كانت تخص نجله من عدمه.

وكانت الجهات المختصة قد عثرت على جمجمة وجزء من ذراع طفل، بعد نحو 10 أيام من أعمال البحث المتواصلة عن جثمان الطفل الثاني، في واقعة اتهام محمد المنياوي، مدرب الجيم الذي يظهر مذيعًا بإحدى القنوات الفضائية الخاصة، بقتل طفليه داخل شقتهما بمنطقة الطالبية.

وتواصل الأجهزة المختصة أعمال التمشيط في موقع العثور على الأجزاء، للبحث عن باقي الجثمان، وفحص الأدلة التي جرى العثور عليها، بالتزامن مع استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.