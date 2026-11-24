يعد خبز النجمة بالقرفة من المخبوزات الشهية التي تتميز بشكلها الجذاب وطبقاتها الهشة المحشوة بالسكر والقرفة، وهو من الوصفات المناسبة لأجواء الشتاء، ويمكن تقديمه مع الشاي أو القهوة أو الحليب الدافئ.

وتتميز طريقة عمل خبز النجمة بالقرفة بسهولة تحضيرها في المنزل، كما يمكن تقديمها في التجمعات العائلية والمناسبات، بفضل شكلها المميز الذي يشبه النجمة متعددة الأذرع، تقدمه الشيف فيفي عثمان .

مكونات خبز النجمة بالقرفة

3 أكواب دقيق.

كوب إلا ربع من الحليب الدافئ.

ربع كوب سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

بيضة واحدة.

ربع كوب زبدة مذابة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

للحشوة:

نصف كوب زبدة طرية.

نصف كوب سكر بني أو أبيض.

ملعقتان كبيرتان قرفة مطحونة.

لدهن الوجه:

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة حليب.

سكر بودرة للتزيين حسب الرغبة.

طريقة عمل خبز النجمة بالقرفة

في وعاء عميق، اخلطي الحليب الدافئ مع السكر والخميرة، واتركي الخليط لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

أضيفي البيضة والزبدة المذابة والفانيليا وقلبي المكونات جيدًا.

ضعي الدقيق ورشة الملح تدريجيًا، واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومرنة لا تلتصق باليد بشكل كبير.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمها.

قسمي العجينة إلى 4 أجزاء متساوية، وافردي كل جزء على شكل دائرة متساوية الحجم.

اخلطي الزبدة الطرية مع السكر والقرفة، ثم ضعي أول دائرة من العجين في صينية مبطنة بورق الزبدة، وادهني سطحها بطبقة من الحشوة.

ضعي فوقها الدائرة الثانية وكرري الحشو، ثم الدائرة الثالثة والحشوة، وأخيرًا ضعي الدائرة الرابعة دون حشو على الوجه.

ضعي كوبًا صغيرًا في منتصف العجين لتحديد المركز، ثم قطعي العجين إلى 16 جزءًا متساويًا من الخارج باتجاه المنتصف، مع عدم قطع المنطقة الموجودة أسفل الكوب.

خذي كل جزأين متجاورين من العجين ولفي كل جزء منهما إلى الخارج مرتين، ثم ادمجي طرفيهما معًا لتشكيل أحد أطراف النجمة.

كرري الخطوة مع باقي الأجزاء حتى تحصلي على شكل نجمة متناسقة.

اتركي الخبز يرتاح لمدة 20 دقيقة، ثم ادهني الوجه بخليط صفار البيض والحليب.

أدخلي الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 إلى 30 دقيقة، حتى يصبح الوجه ذهبيًا وينضج الخبز من الداخل.

اتركي خبز النجمة يهدأ قليلًا، ثم زينيه بالسكر البودرة وقدميه دافئًا.

أسرار نجاح خبز النجمة بالقرفة

خبز النجمة بالقرفة

احرصي على أن يكون الحليب دافئًا وليس ساخنًا حتى لا يفسد الخميرة.

افردي طبقات العجين بسُمك متقارب حتى تنضج بالتساوي.

لا تكثري من الحشوة حتى لا تنزلق الطبقات أثناء التشكيل.

استخدمي سكينًا حادًا لتقطيع العجين والحصول على أطراف متساوية.

اتركي العجينة ترتاح بعد التشكيل حتى يصبح الخبز هشًا وطريًا.

طريقة تقديم خبز النجمة بالقرفة

يمكن تقديم خبز النجمة بالقرفة دافئًا مع الشاي أو القهوة أو الكاكاو الساخن، كما يمكن إضافة القليل من العسل أو صوص الكراميل أو الشوكولاتة على الوجه لإضفاء مذاق مختلف.