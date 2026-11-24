خطفت الفنانة يسرا الأنظار في أحدث ظهور لها، بعدما شاركت مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة راقية وأنيقة، تفاعل معها جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة يسرا..

واختارت يسرا فستانا طويلا باللون الموف الفاتح، بتصميم أوف شولدر كشف عن الكتفين، وجاء مزينا بتفاصيل من الورود البارزة عند منطقة الصدر والأكمام، ما أضفى على الإطلالة لمسة أنثوية مميزة.

ونسقت يسرا إطلالتها مع قطعة من الفرو بألوان البني والبيج، كما اعتمدت على عقد أنيق وأقراط متناسقة مع الفستان.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدلا بتموجات ناعمة، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها، لتظهر بإطلالة جمعت بين الرقي والفخامة.