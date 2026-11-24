أثار عقار مونجارو المستخدم لعلاج السكري والمساعدة على إنقاص الوزن تساؤلات حول تأثيره على صحة العين، بعد تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA من احتمال ارتباط أدوية تنتمي إلى مجموعة GLP-1 بزيادة خطر الإصابة بحالة نادرة قد تؤدي إلى فقدان البصر بصورة مفاجئة.

وبحسب بيان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الصادر في 9 نوفمبر 2026، طالبت الوكالة بإضافة تحذيرات إلى النشرات الطبية الخاصة بهذه المجموعة من الأدوية، بعد مراجعة بيانات تتعلق بحالة تعرف باسم الاعتلال العصبي البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني NAION.

ما علاقة مونجارو بفقدان البصر؟

مونجارو يحتوي على المادة الفعالة تيرزيباتيد، ويعمل على مستقبلات هرموني GIP وGLP-1، للمساعدة على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الشهية.

أما الحالة التي أثارت القلق الطبي فهي NAION، وتحدث نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى الجزء الأمامي من العصب البصري، وقد تؤدي في حالات نادرة إلى فقدان دائم للبصر.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن حالات من هذه الإصابة تم الإبلاغ عنها لدى أشخاص يستخدمون أدوية المجموعة، ولذلك قررت إضافة تحذيرات بشأن احتمالية زيادة الخطر.

هل ثبت أن مونجارو يسبب العمى؟

الإجابة الطبية حتى الآن هي أن العلاقة المحتملة لا تعني إثبات أن مونجارو يسبب العمى بشكل مباشر لدى مستخدميه.

وأشارت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون والجمعية الأمريكية لطب أعصاب العيون إلى أن الأدلة المتاحة لا تزال محدودة، وأن العلاقة السببية لم تثبت بصورة قاطعة، كما أن حجم الخطر المحتمل لا يزال منخفضا.

وفي المقابل، أوضحت هيئة تنظيم الأدوية الأسترالية أن الأدلة المتاحة لديها دعمت وجود إشارة محتملة مع مادة سيماجلوتايد، لكنها لم تجد في تقييمها أن الأدلة تدعم الإشارة نفسها بالنسبة لتيرزيباتيد حتى ذلك الوقت.

ما الأعراض التي تستدعي الانتباه؟

هناك علامات لا يجب تجاهلها لدى مستخدمي هذه الأدوية، أبرزها:

فقدان مفاجئ وغير مؤلم للرؤية في عين واحدة.

ظهور بقع أو مناطق مفقودة في مجال الرؤية.

تشوش الرؤية بصورة مفاجئة.

صعوبة رؤية التفاصيل بوضوح أو تغير إدراك الألوان.

وفي حالة ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه فورا إلى طبيب العيون وعدم انتظار تحسن الرؤية من تلقاء نفسها.

هل يجب التوقف عن مونجارو؟

لا تعني التحذيرات الجديدة ضرورة توقف جميع المرضى عن استخدام مونجارو، لكن من المهم مناقشة المخاطر والفوائد مع الطبيب المعالج، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ سابق من مشكلات العصب البصري أو عوامل خطر تتعلق بصحة العين.

ويظل الاستخدام تحت الإشراف الطبي ضروريا، مع عدم تغيير الجرعات أو إيقاف العلاج من تلقاء النفس.