بدأت وزارة المالية، خلال الساعات القلائل من صباح اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

تأتي تلك الاجراءات ضمن جدول مواعيد صرف مستحقات الموظفين عن السنة المالية 2026-2027، وذلك من خلال تحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية.

ويأتي صرف مرتبات نوفمبر 2026 للشهر الخامس على التوالي من السنة المالية الجديدة، في إطار خطة وزارة المالية لتنظيم مواعيد صرف مستحقات العاملين بالدولة، وتيسير حصول الموظفين على رواتبهم دون تكدس أمام منافذ الصرف.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026

وبحسب المواعيد المعلنة من وزارة المالية، فقد بدتأ عمليات صرف مرتبات نوفمبر اعتبارًا من الثلاثاء 24 نوفمبر، وتستمر على مدار 4 أيام أخرى، لتشمل نحو 5.4 مليون موظف يعملون في أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية.

و تستمر عمليات الصرف خلال أيام 25 و26 نوفمبر، على أن تُستكمل يومي الأحد 29 والاثنين 30 نوفمبر الجاري، وفقًا للجدول الزمني المحدد للجهات الحكومية.

وتتولى الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية تنفيذ عمليات تحويل المرتبات إلى الحسابات البنكية الخاصة بالموظفين، بما يضمن انتظام صرف المستحقات المالية للعاملين بالدولة.

الحد الأدنى للأجور في مصر 2026

وتأتي مرتبات نوفمبر في ظل تطبيق حزمة الزيادات الجديدة للأجور التي بدأ العمل بها مع انطلاق السنة المالية 2026-2027، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا.

كما شملت الحزمة إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، و15% للعاملين الخاضعين للقوانين والكوادر الخاصة، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا.

وتستهدف هذه الإجراءات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالحكومة.

جدول مرتبات نوفمبر 2026 بعد الزيادة الجديدة

وتختلف قيمة المرتبات التي يحصل عليها الموظفون وفقًا للدرجات الوظيفية، وذلك بعد تطبيق الزيادات المقررة ضمن حزمة الأجور الجديدة، وجاءت مستويات المرتبات المعلنة على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية السادسة: 8800 جنيه.

الدرجة الوظيفية الخامسة: 9822 جنيهًا.

الدرجة الوظيفية الرابعة: 9934 جنيهًا.

الدرجة الوظيفية الثالثة والثانية: 10.5 ألف جنيه.

الدرجة الوظيفية الأولى: 11.054 ألف جنيه.

مرتبات الدرجات العليا:

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 12.286 ألف جنيه.

الدرجة العليا: 13.294 ألف جنيه.

الدرجة الممتازة: 15.534 ألف جنيه.

خامس مرتبات السنة المالية 2026-2027

يمثل صرف مرتبات نوفمبر خامس استحقاق شهري للعاملين بالدولة خلال السنة المالية الحالية، التي بدأت في يوليو 2026، بعد تطبيق الزيادات الجديدة على الأجور والحد الأدنى للأجور.

وتواصل وزارة المالية تنفيذ جدول صرف المرتبات وفق المواعيد المحددة، بما يضمن انتظام حصول العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة والمستقلة على مستحقاتهم المالية.