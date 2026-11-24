قد لا يخبر الطفل والديه بتعرضه للتنمر داخل المدرسة، سواء خوفًا من رد فعل زملائه أو شعورًا بالخجل أو عدم قدرته على التعبير عما يتعرض له، لكن هناك مجموعة من التغيرات النفسية والسلوكية التي قد تكشف معاناة الطفل وتساعد الأسرة على التدخل مبكرًا.

ويُعد التنمر من المشكلات التي لا تتوقف آثارها عند شعور الطفل بالحزن أو الخوف، بل قد تؤثر على ثقته بنفسه وعلاقاته الاجتماعية ورغبته في الذهاب إلى المدرسة.

علامات تكشف تعرض طفلك للتنمر

هناك بعض المؤشرات التي تستدعي انتباه الوالدين، خاصة إذا ظهرت بصورة مفاجئة أو تكررت دون سبب واضح، ومن أبرزها:

1- رفض الذهاب إلى المدرسة

إذا بدأ طفلك في التهرب من المدرسة أو اختلاق الأعذار للبقاء في المنزل، فقد يكون ذلك مرتبطًا بتعرضه لمواقف مزعجة مع زملائه، خاصة إذا تزامن مع شكاوى متكررة من آلام البطن أو الصداع قبل موعد الدراسة.

2- تغيرات ملحوظة في الشخصية

تحول الطفل من شخصية اجتماعية ومرحة إلى طفل يميل للصمت والعزلة أو سرعة الغضب والانفعال قد يكون مؤشرًا يستحق الانتباه، خصوصًا إذا لم تكن هناك تغييرات واضحة في حياته.

3- اضطرابات النوم والكوابيس

قد يظهر تأثير التنمر على نوم الطفل، من خلال صعوبة الخلود إلى النوم أو الاستيقاظ المتكرر أو رؤية الكوابيس، نتيجة شعوره بالخوف والقلق من تكرار المواقف التي يتعرض لها.

4- فقدان الأدوات المدرسية باستمرار

تكرار فقدان الكتب والأدوات المدرسية أو العودة بملابس ممزقة وممتلكات تالفة دون تفسير واضح من العلامات التي تستدعي التحدث مع الطفل لمعرفة ما يحدث خلال يومه الدراسي.

5- تراجع التحصيل الدراسي

قد يؤثر التعرض للتنمر على قدرة الطفل على التركيز والانتباه، ما ينعكس على مستواه الدراسي ومشاركته داخل الفصل، وقد يفقد اهتمامه بالأنشطة التي كان يحبها سابقًا.

6- ظهور إصابات دون تفسير مقنع

وجود كدمات أو خدوش متكررة أو شكوى الطفل من تعرضه للدفع أو الضرب دون تقديم تفسير واضح يستدعي التحقق من الأمر والتواصل مع المدرسة.

7- انتقاد الطفل لنفسه باستمرار

من العلامات النفسية المهمة أن يبدأ الطفل في التقليل من شأن نفسه أو التعبير عن كراهية شكله أو الشعور بأنه غير محبوب، وقد يكرر عبارات سلبية سمعها من أطفال آخرين.

لماذا يخفي الطفل تعرضه للتنمر عن والديه؟

قد يتجنب الطفل الحديث عما يتعرض له خوفًا من تهديدات المتنمر أو اعتقاده أن إخبار والديه سيجعل المشكلة أكثر تعقيدًا، كما يمكن أن يشعر بالخجل أو يظن أنه المسؤول عما يحدث له.

وفي بعض الحالات، لا يستطيع الطفل وصف المواقف التي يتعرض لها أو التمييز بين المزاح المقبول والسلوك المؤذي المتكرر.

كيف تحمين طفلك من آثار التنمر؟

عند ملاحظة هذه العلامات، من المهم أن تقتربي من طفلك وتمنحيه مساحة آمنة للحديث دون لوم أو ضغط، مع التأكيد له أن تعرضه للإيذاء ليس خطأه.

وينبغي التواصل مع المدرسة لفهم طبيعة المشكلة والتأكد من اتخاذ إجراءات تمنع تكرارها، مع متابعة الحالة النفسية للطفل، والاستعانة بأخصائي نفسي إذا ظهرت عليه علامات مستمرة من القلق أو العزلة أو الخوف.

المصدر: منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) – UNICEF.