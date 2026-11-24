كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن تفاصيل جديدة بشأن رحيل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد قرار إدارة القلعة الحمراء بإنهاء مهمته خلال الفترة المقبلة، عقب تراجع النتائج والأداء.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي والمشرف على ملف الكرة، قرر تحمل قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد الحسين عموتة، والبالغ 435 ألف دولار، من أجل إنهاء التعاقد مع المدرب المغربي وجهازه المعاون، دون الدخول في أزمات مالية أو قانونية قد تعطل إجراءات رحيله.

وأوضح المصدر أن ياسين منصور يتمسك بضرورة التحرك سريعًا لحسم ملف المدير الفني الجديد، في ظل رغبة الإدارة في إعادة ترتيب أوراق الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز، والتي زادت من حدة الغضب داخل النادي وبين جماهير الأهلي.

ياسين منصور يحسم ملامح المدير الفني الجديد للأهلي

وأضاف المصدر أن ياسين منصور يفضل التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الأهلي خلال المرحلة المقبلة، باعتباره الخيار الأقرب من وجهة نظره، في ظل البحث عن مدرب يمتلك خبرات قوية وقدرة على إعادة الفريق إلى مستواه الطبيعي والمنافسة على جميع البطولات.

وفي الوقت نفسه، لا يستبعد منصور الاستعانة بمدرب مصري بشكل مؤقت، حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع مع المدير الفني الأجنبي المناسب، حتى لا يتأثر الفريق بحالة الفراغ الفني عقب رحيل عموتة.

تحركات داخل الأهلي لاختيار البديل

وتشهد الساعات الحالية تحركات ومشاورات بين مسؤولي الأهلي لحسم هوية المدير الفني الجديد، في ظل الإشراف المباشر على ملف الكرة من جانب ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي.

وتسعى الإدارة إلى اتخاذ قرار سريع بشأن مستقبل الفريق، مع دراسة عدد من الأسماء التدريبية المطروحة، بما يتناسب مع طموحات النادي وجماهيره، ورغبة المسؤولين في تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة القادمة حسم العديد من الملفات المتعلقة بالجهاز الفني واللاعبين، في إطار خطة إعادة الانضباط والاستقرار داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.