كشفت الفنانة مريم الخشت عن شعورها بالخوف والرهبة قبل الوقوف أمام الفنانة منى زكي في مسلسل «طالع نازل»، مؤكدة أن منى زكي كانت الاستثناء الوحيد الذي جعلها تشعر بالارتباك عند رؤيتها، رغم أنها لا تعتاد الشعور بما يُعرف بـ«ستار ستراك» أمام النجوم.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها شعرت بالخوف منذ أول مرة قابلت فيها منى زكي، موضحة أنها كانت تتساءل عما يمكنها تقديمه أمامها، وكيف ستتمكن من التمثيل أمام نجمة بهذا الحجم، وقالت إنها تتذكر جلوسها في الكرفان قبل أول مشهد يجمعهما، وهي تفكر: «هو أنا هعمل إيه أصلاً؟ يعني أنا أحسن حاجة عندي إيه؟ يعني إيه اللي أنا ممكن أعمله؟ ما أي حاجة هعملها هي أكيد هتعمل حاجة يعني... مستحيل، أنا بعمل إيه هنا أصلاً؟».

وأشارت الخشت إلى أنها لا تتعرض عادة لهذا النوع من الارتباك عند مقابلة النجوم، لكنها شعرت به مع منى زكي منذ اللقاء الأول، وزاد إحساسها بالخوف مع فكرة أنها ستقف أمامها في مشاهد تمثيلية، وهو ما جعلها تفكر كثيراً في قدراتها وما يمكن أن تقدمه خلال العمل.

وتحدثت عن أول مشهد جمعها بمنى زكي، موضحة أنها تعتقد أنه كان مشهد العشاء الذي ظهرت فيه المكرونة بالبشاميل، وهو المشهد الذي جمع الشخصيتين في مواجهة مباشرة.

وكانت لميس الحديدي قد أشارت إلى أن الخشت لم تكن تقدم في المسلسل دوراً مسانداً للبطلة، بل كانت في مواجهة معها، كما لفتت إلى صعوبة مشهد المواجهة بين المرأتين المتزوجتين من الرجل نفسه، بحضور الرجل خلال المشهد.